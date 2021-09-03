В главном корпусе Новосибирского аграрного университета (НГАУ) 1 сентября состоялось торжественное открытие новой многофункциональной кампусной системы, которая объединяет в себе пропуск в учебные корпуса университета и карту для зачисления стипендии учащимся или зарплаты работникам образовательного учреждения. Проект Россельхозбанка позволит использовать карту на всей территории вуза в качестве единого идентификатора. При этом данная карта может быть использована и как платежный инструмент, и в качестве студенческого билета, онлайн-расписания и студенческой книжки.

В торжественном мероприятии, посвященном открытии проекта, приняли участие заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, ректор НГАУ Евгений Рудой, директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, председатель Общественного совета министерства сельского хозяйства Новосибирской области Александр Тепляков.

Кампусная карта может использоваться как пропуск, читательский билет и электронная зачетная книжка. Она позволяет получать расписание в электронном виде и просматривать табель успеваемости. Помимо этого, карта является классическим платежным средством. В основе кампусного проекта лежит карта Россельхозбанка, которая включает дополнительный набор услуг специально для студентов и преподавателей университета. На текущий момент в рамках проекта выпущено свыше 4 000 кампусных карт для работников и студентов.

«Сегодня мы заложили фундамент по цифровой трансформации университета. Кампусная карта позволяет обеспечивать безопасность нашего университета, а студентам пользоваться многочисленными цифровыми сервисами: это возможность увидеть удаленно расписание, посмотреть зачетку и ведомость успеваемости, пользоваться библиотекой, а также просматривать меню в кафе, столовой и прочие функции, – рассказал на официальном запуске нового проекта ректор НГАУ Евгений Рудой. – Это большой шаг вперед для нашего университета и важный для учащихся и сотрудников проект».

Как отметил директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, кампусный проект – это маленький кирпичик в фундаменте взаимодействия, который позволит усилить конкурентное преимущество не только университета, но и Новосибирской области в целом. «Впереди у нас много совместных, не менее интересных проектов, и мы планируем продолжить плодотворное сотрудничество», — подчеркнул Станислав Тишуров.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко добавил, что кампусный проект впитал в себя опыт предыдущих поколений и опыт воспитания специалистов для агропромышленного комплекса. «Университет стоит на пути инновационного развития, формируя опережающие компетенции в подготовке специалистов отраслей агропромышленного комплекса. В то же время крепким фундаментом являются традиции и опыт поколений в воспитании молодого человека и молодого специалиста. Создание кампуса – это одно из звеньев заданного вектора, такие проекты возможны при участии стратегических и надежных партнеров, таких, как Россельхозбанк, который помогает реализовывать масштабные и прорывные проекты», — рассказал Евгений Лещенко», — отметил министр.

Добавим, что кампусная карта — это не первый совместный проект региональных властей, Россельхозбанка и Аграрного университета. В регионе второй год успешно реализовывается крупный образовательный проект «Школа фермера». Помимо этого, Россельхозбанк оказывает финансовую поддержку учащимся НГАУ в рамках стипендиальной программы — 10 лучших студентов вуза на протяжении года получают от банка стипендию по 15 тысяч рублей.