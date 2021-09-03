В селе Поваренка Коченевского района Новосибирской области сорван график благоустройства сквера памяти воинам Великой Отечественной войны. Из-за резкого скачка цен на строительные материалы проект подорожал на 8 миллионов рублей.

К решению проблемы благоустройства сквера памяти войнам ВОВ подключился депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов.

«По этому вопросу с министерством ЖКХ Новосибирской области мы решили, что подрядчик напишет на мое имя обращение, а я направлю его в правительство РФ. Дело в том, что после резкого скачка цен на стройматериалы в правительстве РФ подписали Постановление, в рамках которого заказчики – их перечень установили в приложении – могут изменить цену контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту. В этот перечень нужно добавить и социальные объекты, которым является сквер. Пока этот вопрос мы решаем на федеральном уровне, а на совещании с министерством ЖКХ рассмотрим варианты, как добавить финансирование, чтобы подрядчик смог закончить работы», – пояснил Виктор Игнатов.

Деньги на благоустройство сквера были выделены в рамках проекта «Городская среда». Член общественного совета проекта «Единой России» «Городская среда» Наталья Багрова рассказала, что предстоит доделать в сквере.

«В сквере не посажены хвойные деревья. Нет благоустройства газонов, ограждения. Не сделана вертикальная планировка вокруг участка, поэтому в сквер не смогут попасть люди с ограниченными возможностями», – отметила Наталья Багрова.

Со слов представителей районной администрации, в прошлом году они заменили памятник в сквере, а в этом главной задачей было асфальтирование участка и озеленение. Своими силами они сделали видеонаблюдение.

Местная жительница Марина Труфанова поделилась, что с нетерпением ждут, когда сквер откроют: «Несколько лет проект пылился на полке. Когда мы увидели, что работы в сквере начались, очень радовались. Здесь рядом школа, детский сад и дом культуры. Сквер станет главным местом отдыха для сельчан».

Подрядчик обещает, что закончит работы к 15 сентября.