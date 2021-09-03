В Новосибирской области планируется создать образцовую модель в сфере лесных отношений на примере Караканского бора

В Караканском бору Новосибирской области продолжается создание особо охраняемой природной зоны. По словам губернатора Андрея Травникова, на примере этой территории в регионе необходимо разработать образцовую модель в сфере лесных отношений.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко доложил губернатору региона Андрею Травникову о ходе реализации плана мероприятий по созданию особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Караканский бор». Встреча прошла в рамках рабочей поездки в село Кирза Ордынского района.

Как сообщил министр, уже обозначены границы территории и выбран её арендатор – оператор управления. Губернатор подчеркнул, что на примере Караканского бора в регионе необходимо создать образцовую модель в сфере лесных отношений.

«Когда мы запускаем в леса арендатора, мы ожидаем, что должен зайти хороший хозяин, который и сам бережно относится ко вверенному ему лесу и другим не даёт нарушать закон. Важно получить максимальный эффект, в том числе по вовлечению населения и хозяйствующих субъектов. Чтобы ко всем пришло осознание того, что мы приняли важное решение не только для формального обозначения границ охранной зоны, а чтобы изменить отношение к этой уникальной территории. Здесь должно быть два хозяина – арендатор и наш лесхоз. Сегодня из заметных нарушений – скопление порубочных остатков, своевременно не вывезенных из леса. Это некрасиво, создаёт риски пожаров и заболеваний растений. Второе – большое количество пилорам в сёлах: необходимо провести проверку, откуда они берут сырьё. Надо навести порядок в этом направлении и вообще выработать на этом примере образцовую модель в сфере лесных отношений, управления нашими лесными запасами», — сказал Андрей Травников.

В Новосибирской области подготовлены материалы обоснования создания особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Караканский бор» в соответствии с планом мероприятий, утверждённым распоряжением правительства региона от 4 августа 2020 года. Их обсудили на рабочих встречах с представителями научных организаций и экологической общественности из числа членов рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения. Также подготовлены шесть вариантов предварительного графического описания границ парка для обсуждения с представителями государственной власти и местного самоуправления, а также научных и общественных организаций.

Материалы обоснования создания природного парка также рассмотрели на заседании рабочей группы по развитию особо охраняемых природных территорий регионального значения в Новосибирской области. В результате выработано согласованное решение о создании особо охраняемой зоны на площади около 110 тыс. га (с исключением земель населённых пунктов из границ природного парка). Кроме того, определены собственники и арендаторы 44 земельных участков, которые находятся в границах природного парка и на прилегающих к нему территориях.

Министерством природных ресурсов и экологии Новосибирской области заключены государственные контракты на оказание услуг для обеспечения нужд региона, подготовлен проект режима особой охраны природного парка «Караканский бор» и его функциональных зон.

На встрече в Ордынском районе губернатору также рассказали, что на ООО «Лесной хозяйство Ордынское» готовятся к запуску линии сортировки древесины и подготовки лесного материала нестандартного размера для его дальнейшей переработки. На переоборудование предприятия вложены частные инвестиции на общую сумму более 65 млн руб., что позволило производить распиловку древесины по «канадской» технологии с применением высокотехнологичных методов контроля и управления.

Напомним, в феврале по инициативе областных депутатов в Новосибирской области был принят региональный закон о создании особо охраняемых природных территорий.