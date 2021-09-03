Теперь проблема несоответствия цены на кассе и в торговом зале уйдёт в прошлое, так как обновление цены на ценниках и в товарной базе будет происходить автоматически и одновременно.

Первым в Сибири продуктовым магазином формата «у дома», оборудованным электронными ценниками, стал гастроном «Красный Яр», расположенный в столице Красноярского края по ул. Карла Маркса, 133. Вскоре к нему присоединятся два дискаунера «Батон», расположенных по адресам: улица 9 мая, 42а и улица Линейная, 105.

Компания «Цифровые технологии ритейла» установила в торговом зале гастронома дисплеи на основе электронной бумаги и электронных чернил, на которые выводятся шаблоны ценников с информацией о стоимости товара и его участии в акциях «Красного Яра».

«Ежедневно в сети наших гастрономов меняется до 500 ценников. В пиковые моменты эта цифра достигает 1000. В месяц на эту операцию один магазин тратит более 170 часов. Опыт европейских ритейлеров доказывает, что электронные ценники позволяют высвободить до 10% времени персонала», – рассказала о мотивации компании генеральный директор гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Анжела Рябова, добавив, что это время сотрудники теперь смогут использовать для улучшения качества обслуживания покупателей.

Помимо экономии времени электронные ценники призваны решить главную проблему продуктовых магазинов – претензии клиентов из-за разницы в цене на товар, указанной на ценнике в зале и внесённой в товарную базу кассира. По статистике, в среднем 20% обращений недовольных клиентов связаны именно с этим вопросом.

«Технология электронных ценников полностью снимает вопрос несоответствия цены в торговом зале и на кассе. Потому что теперь у касс и у ценников – единая база. После поступления обновления в базу товаров на кассе, ценники в торговом зале обновляются автоматически», – разъяснила нюансы технологии «Континенту Сибирь» руководитель службы внешних коммуникаций гастрономов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон» Таисия Голубева.

Кроме того внедрение технологии электронных ценников обещает в долгосрочной перспективе заметную экономию на бумаге и термоэтикетках, используемых для изготовления традиционных ценников.

Таисия Голубева также сообщила «Континенту Сибирь», что в перспективных планах ГК «Красный Яр» не только оборудовать всю сеть торговых точек электронными ценниками, но и создать цельную цифровую экосистему магазинов. При этом, пока неизвестно, будут ли «Слата» и «Самбери», составляющие вместе с «Красным Яром» «Восточный союз» продуктовых ритейлеров, следовать примеру коллег.