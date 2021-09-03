Новосибирский электродный завод вольется в московскую компанию

В рамках консолидации предприятий группы «ЭПМ» Новосибирский электродный завод (ЭПМ-НовЭЗ) будет присоединен к зарегистрированному в Москве ООО «Эл 6», которое находится под контролем группы.

О грядущих изменениях в статусе ЭПМ-НовЭЗ сообщили в пресс-службе группы ЭПМ. Решение о консолидации предприятий и компаний было принято на прошедшем в августе общем собрании участников группы. Кроме Новосибирского электронного завода в структуру московского ООО «Эл 6» войдут заводы в Новочеркасске и Челябинске, управляющая компания в Москве и новочеркасский центр финансового обслуживания.

В результате руководить новосибирским предприятием будет московский офис, само оно будет называться филиалом «Эл 6 Новосибирск». «Целью консолидации является повышение операционной эффективности бизнеса, оптимизация использования производственных мощностей, расположенных в разных регионах присутствия, наращивание, в этой связи, объемов производства и, как следствие, увеличение прибыли» – цитирует пресс-служба гендиректора группы ЭПМ Марата Харисова.

Уточняется, что консолидация группы ЭПМ «не предполагает изменение штатной численности и уменьшение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней». Завершить процесс группа планирует к 1 февраля 2022 года. Напомним, ранее также прошли кадровые изменения в структуре ЭПМ-НовЭЗ. Управляющий директор новосибирского электродного завода был Алексей Спекторук назначен первым заместителем генерального директора группы ЭПМ.

Группа ЭПМ — российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности – производство высокотехнологичной электродной, катодной и другой углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. В группу входят три крупнейших электродных завода: Новосибирский, Челябинский и Новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске).

ООО «Эл 6» зарегистрирована в Москве в декабре 2018 года, уставной капитал – более 5,5 млрд рублей. Согласно ЕГРЮЛ, учредителями компании выступают ООО «Группа «ЭПМ» и известный российский бизнесмен, бывший генеральный директор компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер.