Мэр Новосибирска назвал срок начала отопительного сезона

Отопление в новосибирские дома начнёт поступать в октябре. Как сообщил мэр Анатолий Локоть, точная дата будет определена в зависимости от того, когда в городе установится холодная погода.

Отопительный сезон в Новосибирске планируется начать после того, как температура воздуха в течение пяти дней подряд не будет превышать +8 градусов. Предполагается, что осенняя погода установится в регионе в октябре, сообщил мэр Анатолий Локоть журналистам 3 сентября.

«Срывов не предвидится, и поводов для ЧП нет», — отметил мэр.

Градоначальник также сообщил, что власти уже готовятся к отопительному сезону – идёт программа выдачи паспортов готовности отопительных объектов.

Напомним, в августе Сибирская генерирующая компания сообщила о планах по закрытию отдельных локальных котельных в соответствии со схемой теплоснабжения Новосибирска.