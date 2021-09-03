Новосибирский РЦК подтвердил профессионализм в сфере производительности труда

Новосибирский региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) успешно прошёл квалификацию в рамках нацпроекта «Производительность труда». Аттестация подтверждает высокий уровень профессионализма сотрудников, грамотное применение методик и слаженную работу команды.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области в 2019 году, успешно прошёл сертификацию, обязательную для всех региональных центров компетенций страны. В дальнейшем подтверждать квалификацию центры будут раз в год.

Комиссия по сертификации работала в Новосибирске два дня. В её состав вошли представители минэкономразвития России, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), руководители РЦК Красноярского края и Алтайского края, а также представители органов исполнительной власти других регионов.

Оценка деятельности РЦК проходит по ряду критериев. На первом этапе эксперты дистанционно отслеживают выполнение целевых показателей. При их достижении назначается очный этап, в рамках которого комиссия выезжает на предприятие, где проект реализован специалистами РЦК, и знакомится с результатами. Эксперты также проверяют предприятие, где проект находится ещё в стадии реализации. Также во многих регионах проверяется учебная площадка «Фабрики процессов». В Новосибирске такой центр был открыт в ноябре 2020 года.

Члены комиссии посетили фабрику «ОБУВЬ РОССИИ» в Бердске, где проект завершился в июне. Они ознакомились с работой ключевого, литьевого цеха фабрики, а именно с участком прилива подошвы к заготовкам верха обуви. Эксперты оценили полученные результаты, а также самостоятельную работу предприятия по дальнейшему внедрению инструментов бережливого производства. Участие в национальном проекте позволило предприятию более чем в три раза снизить время изготовления продукции, а также в 1,5 раза увеличить выработку на сотрудника в смену и значительно сократить объёмы незавершённого производства.

Также комиссия посетила компанию по производству нетканых материалов «С2 ГРУПП», где проект стартовал четыре месяца назад. В качестве пилотного потока компания выбрала два цеха. Один из них – производство высокотехнологичного утеплителя собственной разработки. Другой – участок дублирования других материалов этим утеплителем.

«РЦК сертифицируются по совокупности ряда критериев, каждый из которых является отсекающим. Если говорить об итогах сертификации РЦК Новосибирской области, то результаты достаточно хорошие. Отмечу хорошую организацию РЦК в целом. Новосибирский РЦК ещё молодой, он создан в 2020 году, и только в этом году они начали выходить на свои первые проекты. Мы были на предприятии «ОБУВЬ РОССИИ». Очень вовлеченное руководство, улучшение показателей внутри проекта – около 30%. Грамотная организация всех процессов позволит РЦК АИР в дальнейшем эффективно достигать поставленных целей», — сказал начальник отдела по работе с РЦК Федерального центра компетенций Евгений Шустов.

«В настоящее время проекты под управлением экспертов Регионального центра компетенций реализуются на предприятиях «Купинское мороженое», «Здравмедтех-Новосибирск», «С2 Групп», хлебобъединение «Восход». Накануне состоялось стартовое совещание на заводе по производству котлов «НМК», на следующей неделе состоится стартовое совещание на заводе «Сибит» (входит в ГК «Главновосибирскстрой»). С момента начала работы «Фабрики процессов» в ноябре 2020 года обучение уже прошли более 300 человек. Плановый показатель по обучению перевыполнен почти в три раза. Мы видим качественную работу экспертов РЦК, их самоотдачу. Показательно, что коллеги из других РЦК, вошедшие в состав комиссии по сертификации, назвали РЦК АИР эталоном», — отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Напомним, в конце июля учебный центр «Фабрика процессов» провёл День открытых дверей для новосибирских компаний.