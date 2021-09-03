Защищено: «Да что там у вас в Сибири происходит?!»
Урожайность зерновых в регионе может составить небывалые 60–100 центнеров с гектара, что даже для российского черноземья является очень хорошим результатом.
Урожайность зерновых в регионе может составить небывалые 60–100 центнеров с гектара, что даже для российского черноземья является очень хорошим результатом.
12:25
Новосибирским властям предоставили отчет о реализации программы модернизации первичного звена в регионе
11:29
Telegram: Предположительного организатора интернет-атаки на сибирскую сеть суши задержали на границе
10:47
В компании-застройщике новосибирского Академгородка введено наблюдение
10:03
Еще две больницы в Новосибирске возвращают к основному профилю работы
9:54
Новосибирский дилер Mercedes-Benz займется УАЗами
20:12
Василий Юрченко обжаловал определенную ему новосибирским судом компенсацию за уголовное преследование
19:42
Уголовное дело о хищении 5 млн при строительстве газопровода под Новосибирском направлено в суд
18:44
На ремонт тротуаров в Искитиме потратят 7 миллионов рублей
18:40
Реконструкцию Заельцовского парка в Новосибирске завершат раньше намеченного срока
18:25
Новосибирские киоски перекрасят в серый перед Молодёжным чемпионатом мира по хоккею
18:20
Лоукостер от S7 Group получит четыре базы
16:10
Губернатор Новосибирской области проконтролировал ход реконструкции стадиона школы №15
14:58
Новая вакцина новосибирского «Вектора» полностью заменит «ЭпиВакКорону»
14:31
Суд не стал привлекать новосибирского экс-губернатора к ответственности по долгам «Сибсельмаша»
11:58
Natura Siberica вынужденно прекратила работу 80 магазинов и остановила производство
11:53
Пять самолётов не приземлились в Новосибирске из-за утреннего тумана
10:52
Свыше тысячи новосибирцев расселят на пилотных территориях комплексного развития
Колумнист «Континента Сибирь»
Заместитель председателя Общественного совета при ФАС России, кандидат юридических наук
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за кулисами», ресторанов Poke Top и «Тесту Место»
Генеральный директор компании «Отелит»
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.