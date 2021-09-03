Telegram: Предположительного организатора интернет-атаки на сибирскую сеть суши задержали на границе

Создателя радикального националистического движения «Мужское государство», предположительно, имеющего отношение к троллингу новосибирской сети Cheburek.me и сибирской сети суши «Ёбидоёби», Владислава Позднякова задержали на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает Telegram-канал «Незыгарь».

Официальная информация о задержании пока не обнародована, но фактически задержание основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова подтвердили на его Telegram-канале.

Напомним, сразу два сервиса по доставке суши и роллов — «Ёбидоёби» и «Тануки» — разместили в социальных сетях рекламные материалы, на которых в том числе были размещены изображения темнокожих мужчин в компании девушек. После этого, незарегистрированная виртуальная организация «Мужское государство» потребовала удалить эти материалы, призывая россиян делать у изготовителя суши ложные заказы, а по приезде доставщика отказываться от его получения под предлогом того, что «ждали доставщика-негра».

По мнению основателя организации Владислава Позднякова, подобная реклама — это «пропаганда толерастии и навязывание чуждых русскому народу ценностей». После этого, последователи движения устремились атаковать своим спамом оба сервиса.

Вслед за федеральной сетью доставки еды, националисты устроили троллинг и новосибирской сети Cheburek.me. из за рекламы, запущенной в конце 2019 года, где чебуреки Cheburek.me рекламирует афроамериканец.

Напомним, 14 августа в социальных сетях «Ёбидоёби» появилась новая реклама с участием афроамериканца , 24 августа рекламная кампания продолжилась. После появления второй рекламы под постом стали появляться негативные комментарии. Предположительно, их организатором может выступать создатель незарегистрированного движения «Мужское государство», декларирующего идеи патриархата и национализма, Владислав Поздняков.

В декабре 2018 года Владислав Поздняков был осужден на два года условно по статье 282 УК РФ за «действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам», позднее приговор был отменен. Как рассказал «Континенту Сибирь» управляющий сети «Ёбидоёби» в Новосибирске Сергей Измайлов, после угроз националисты перешли к тактике нанесения сети неприемлемых экономических потерь через осуществление множества ложных заказов, которые после доставки отказывались принять и оплатить. В итоге сеть была вынуждена публично извиниться за размещенную рекламу.