В компании-застройщике новосибирского Академгородка введено наблюдение

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в компании «Академмедстрой», возводившей многоквартирные дома в Академгородке. Признать застройщика несостоятельным ранее потребовало ФГУП «УЭВ» из-за долга в размере более 5,6 млн рублей.

Резолютивная часть определения опубликована на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Наблюдение в ООО «Аадеммедстрой» вводится на пять месяцев, до первого февраля 2022 года. Временным управляющим назначена Кристина Альяных.

Признать застройщика несостоятельным из-за просроченной задолженности в мае текущего года потребовало ФГУП ««Управление энергетики и водоснабжения» (УЭВ) — сетевая ресурсоснабжающая компания, обеспечивающая Новосибирский научный центр СО РАН и правобережную часть Советского района. Сумма иска составила более 5,6 млн рублей.

ООО «Академмедстрой» работает на строительном рынке с 2010 года, предприятие возглавляет Александр Корсаков. В портфеле компании ряд многоквартирных домов, построенных в Академгородке на улице Терешковой, Полевой, Рубиновой и Разъездной. Проблемными домами компании стали две многоэтажки на бульваре Молодежи, которые, после предполагаемого срока сдачи, еще три года достраивались и вводились в эксплуатацию.