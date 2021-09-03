В чем новосибирский «Технопром» уступает «Иннопрому» в Екатеринбурге?

Чтобы понять и оценить масштаб, эффективность и значимость форума «Технопром-2021», прошедшего 25–27 августа, недостаточно просто побывать на нем, посмотреть выставку или поучаствовать в многочисленных заседаниях. Корреспондент «Континента Сибирь» в июле этого года посетил «Иннопром-2021» в Екатеринбурге. Сравнение двух региональных форумов, посвященных науке и инновациям (в России только две таких площадки, остальные форумы — экономические), пока не в пользу Новосибирска.

Как проходил форум в Екатеринбурге

Статус любого мероприятия подчеркивает состав участников и спикеров. «Иннопром» посетили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министры промышленности и торговли РФ Денис Мантуров практически со всеми своими замами, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти, министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, генеральный секретарь Международной Федерации робототехники Сьюзан Биллер, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты, глава Представительства немецкой экономики в Российской Федерации Матиас Шепп, министры из ряда европейских стран, руководители зарубежных и госкорпораций. Перечисление всех высоких гостей может занять довольно много места. По информации Минпромторга России, гостями «Иннопрома» стали делегаты из 38 стран и 60 регионов России. На выставке «Иннопрома» побывали 22 тысячи посетителей, 80% из них — специалисты, принимающие решения о закупках, представители промышленных предприятий и дилерских компаний.

Впрочем, об эффективности форума можно судить в том числе и по количеству контрактов, подписанных на нем. В этом году на «Иннопроме» было заключено несколько десятков соглашений на сумму более 50 млрд рублей. Так, например, было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по строительству мусоросортировочного комплекса на территории Нижнего Тагила. Благодаря соглашению между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) и компанией «Энел Икс Рус» в регионе появятся зарядные станции для электромобилей. Уральский банк Сбербанка и строительная компания «Брусника» заключили соглашение на 27 млрд рублей о финансировании жилых проектов, среди них и объекты в Новосибирске.

Корреспондента «Континента Сибирь» впечатлил размах выставки. Три огромных зала, каждый из которых больше, чем выставочные залы на новосибирском «Технопроме». 50 тысяч квадратных метров заняли стенды 600 компаний. Один зал был полностью итальянским, поскольку в этом году именно эта страна была партнером «Иннопрома-2021». Свои стенды представили более 60 ведущих итальянских компаний в области автомобилестроения, машиностроения, металлургии и других. Национальные экспозиции на выставке показали 11 государств из Европы, Азии и Африки — Италия, Чехия, Польша, Бельгия, Германия, Венгрия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Япония и Зимбабве. Также на выставке свои стенды представили 18 российских регионов. Одним словом, было что посмотреть, чему подивиться.

В деловой программе уральского форума приняли участие более 1800 компаний и 500 спикеров. Она проходила в конгресс-холле, который специально построили в 2019 году. Общая площадь здания — 41,6 тыс. кв. метров, в нем разместился зал с трансформируемой сценой и креслами на 4 тысячи посадочных мест и на 5 тысяч мест для концертов, 15 конференц-залов, 26 переговорных комнат, фуршетный зал и ресторан с панорамными окнами. Деловая программа (более 150 мероприятий) традиционно была перегруженной, корреспондент «Континента Сибирь» буквально разрывался между площадками. Но в этой ситуации организаторы продумали навигацию по четырехэтажному зданию, найти нужную аудиторию не составляло труда.

Как проходил в форум в Новосибирске

На «Технопром-2021» корреспондент издания пришла с багажом впечатлений от «Иннопрома», что повлияло на восприятие новосибирского форума. Выставочный павильон, куда направлялись гости до открытия мероприятия, выглядел мало репрезентативным и не привлекал большого внимания участников. Критический настрой усугубили разговоры с экспонентами. Кто-то жаловался, что за два часа до открытия не готов их стенд. Нет баннеров компании, не оборудованы стойки, нет необходимого для демонстрации промороликов телевизора. Отсутствовал оплаченный заранее интернет, а Wi-Fi не было. Его раздавали участники выставки с собственных телефонов. Представители одного из научно-образовательных центров (НОЦ) сами обклеивали тумбу своими информационными материалами, чтобы хоть как-то выделить свой стенд. Впрочем, другие участники выставки были довольны организацией. Так, представитель «ЭР-Телеком Холдинга» рассказал «Континенту Сибирь», что компании удалось вовремя собрать свой стенд. Правда, для этого пришлось в последние дни перед форумом буквально дневать и ночевать на площадке, но это того стоило. Другие участники также подтвердили, что если компания готовилась к выставке заранее, проблем со стендами не было.

Огрехи организаторов, конечно, можно было бы списать на отсутствие должной активности самих участников выставки. Но дело в том, что многие из них долго принимали решение, участвовать в «Технопроме» или нет. А это значит, что научные центры и компании не столь заинтересованы в новосибирском форуме, не видят для себя явного экономического эффекта и окупаемости затрат на участие в выставке. Это косвенно подтвердила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова, курировавшая в этом году организацию «Технопрома». Отвечая на вопрос «Континента Сибирь», она рассказала, что научно-образовательные центры поздно приняли решение о презентации своих экспозиций. «Чтобы стенд сделать нестандартным, интересным, нужно было за два месяца приступить к его разработке, а такого времени у участников уже не было», — отметила Ирина Мануйлова. Впрочем, вице-губернатор не скрывала, что жалобы на организацию выставки поступали и к ней. «В течение 30 дней мы подведем итоги, проверим, насколько качественно были оказаны услуги, прежде чем закрывать контракт. Все замечания будут проанализированы, чтобы понять причину просчетов», — сказала Ирина Мануйлова.

Масштабные стенды, пожалуй, были только у Росатома и мэрии Новосибирска. Чаще всего экспонаты на стойках институтов и компаний были рассчитаны на узких специалистов в той или иной сфере науки и технологий. Например, Институт автоматики и электрометрии представил свои разработки в направлении лазерных, плазменных и электронно-лучевых технологий. Единственное, что удалось понять корреспонденту «Континента Сибирь»: одна из разработок может применяться при диагностике крови пациентов с диффузным заболеванием печени.

На стенде «Новосибирского завода полупроводниковых приборов Восток» (входит в ГК «Элемент») были представлены элементы, без некоторых из которых невозможно было бы запустить в космос ракету. Как ранее рассказывал «Континенту Сибирь» генеральный директор НЗПП с ОКБ Владимир Исюк, предприятие разрабатывает и изготавливает в том числе новые микросхемы и полупроводниковые приборы для оборонного комплекса. Доля новых изделий в 2021 году, по прогнозу, должна достичь 50%.

В отличие от корреспондента «Континента Сибирь», выставка произвела впечатление на генерального директора новосибирского Академпарка Дмитрия Верховода. «У меня нет претензий по организации форума. Более того, на меня положительное впечатление произвела выставочная часть. Она была разнообразной и интересной. Очень хорошо был представлен сектор венчурной ярмарки и все, что с ней связано. Стенды смотрелись репрезентативно и современно. С моей точки зрения, очень достойно было сделано. Раньше у меня на выставках «Технопрома» было ощущение пустоты, словно выставка не доделанная и реально никому не нужная. А тут создалось впечатление, что она живая. Народ ходит, интересуется, спрашивает», — поделился своим мнением с нашим изданием Дмитрий Верховод.

Любопытно, что до сих пор нет официальной информации, сколько же всего было экспонентов. На сайте «Технопрома-2021» есть только данные об общем числе гостей — 1700 (всего участников с учетом гибридного формата форума было более 8,5 тыс.) и спикеров — 700. Правда, у Ирины Мануйловой другие данные. По ее информации, на офлайн-участие в «Технопроме» зарегистрировались 3076 участников, более 77 тысяч участников посетили площадки форума в онлайн-режиме. Для сравнения: за дни работы «Иннопрома» его выставку очно посетили 20 тысяч человек. «Континент Сибирь» запросил уточняющую информацию, но на момент публикации она еще не была предоставлена.

На открытии «Технопрома» губернатор Андрей Травников, словно предваряя вопросы о выставке, сообщил, что организаторы форума ориентировались в первую очередь на острые обсуждения научно-технологического развития страны и внедрения инноваций во все отрасли экономики, а не на презентации. «Цель форума — обмен идеями и заключение новых контрактов», — сказал глава региона. Ирина Мануйлова вслед за губернатором отметила, что выставка на «Технопроме» носила прикладной характер. «Выставка сопровождала и иллюстрировала те тематики, которые отрабатывались в деловой программе», — прокомментировала малочисленность участников выставки «Континенту Сибирь» вице-губернатор.

О количестве и сумме заключенных контрактов на форуме информации также нет. Между тем, мероприятие было дорогостоящим: только контракт с ООО «Ивент Корпус», московским подрядчиком по организации форума, предусматривает выплату более 65 млн рублей из бюджета.

О деловой программе форума «Континент Сибирь» писал сразу по горячим следам. Как отмечают участники форума, она была довольно насыщенной. В общей сложности на «Технопроме» прошли около ста мероприятий, симпозиумов, круглых столов и секций.

Среди статусных спикеров — вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который провел пленарное заседание. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков со своей командой провел на форуме два дня. Но в основном федеральное правительство представляли руководители департаментов. «Технопром» посетил также первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Онлайн участвовали лауреат Нобелевской премии в области физики (2017) Барри Бэриш, он записал видеобращение к участникам форума, а также председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Чем отличался «Технопром» от предшествующих форумов

В этом году организацией «Технопрома» занималась новая команда. Губернатор Новосибирской области поручил проведение форума своему заместителю Ирине Мануйловой и министерству науки и инновационной политики Новосибирской области. С 2014-го по 2020 год заказчиком услуг по проведению «Технопрома» выступало министерство экономического развития Новосибирской области, однако в прошлом году это право досталось региональному миннауки. По итогам конкурса, на который заявилась лишь одна компания, подрядчиком по проведению «Технопрома» в этом году выступило ООО «Ивент Корпус» (Московская область, г. Люберцы). Это был первый опыт компании по организации крупных мероприятий. Сумма контракта, как уже было сказано, составила более 65 млн рублей.

«Технопром-2021» впервые прошел в гибридном формате. И, по мнению как организаторов, так и участников, форум хорошо справился с задачей. Собеседники «Континента Сибирь» особых промахов в формировании повестки и проведении форума не отметили. Секции и заседания транслировались в прямом эфире на сайте форума и в приложении (на сайте «Технопрома» можно и сейчас посмотреть записи всех мероприятий), включение спикеров из других стран и российских городов проходило без сбоев. Впервые трансляция велась на двух языках — русском и английском. «Гибридный формат потребовал от организаторов большой подготовительной работы, чтобы на всех площадках была возможность онлайн-трансляций. И в целом все прошло на приличном уровне», — рассказала в беседе с «Континентом Сибирь» председатель совета директоров НП «СибАкадемСофт» Ирина Травина.

О количестве и сумме заключенных контрактов на форуме информации пока нет. Между тем, мероприятие это дорогостоящее. И конечно, хотелось бы видеть не только имиджевый, но и экономический эффект. По словам министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексея Васильева, подписание соглашений не было для организаторов самоцелью. «Идея форума была в том, чтобы состоялся живой диалог, чтобы налаживались контакты. И в этом смысле результат был достигнут, форум превратился в мультидисциплинарную коммуникационную площадку. Число подписанных соглашений — 23 — существенно превысило число изначально планировавшихся. Многие соглашения рождались в ходе форума. Пока мы не готовы предоставить по ним информацию. Большое количество соглашений будет еще подписано», — выразил надежду министр.

Эту точку зрения разделяет и Ирина Травина. «Эта команда нравится тем, что нет гонки за какими-то мифическими соглашениями. Очень часто они так и остаются на бумаге. Подписывать стоит только те, по которым уже проведена значительная работа и намечены реальные контракты», — считает Ирина Травина.

Однако соглашения, протоколы о намерениях, как ни крути, — один из важных показателей экономической результативности проведения мероприятий. Сообщения о контрактах между инвесторами (предпринимателями-резидентами) и местными властями позволяют судить о значимости форума для укрепления инвестиционного потенциала региона. Информация о том, какие госкорпорации, компании и дилеры принимают участие в мероприятии, также сигнализирует потенциальным резидентам, стоит или нет представлять на форуме свои инновационные разработки, технологии и оборудование. Если этим направлениям не уделять внимание, то форум может превратиться, по образному выражению одного из участников, в «ярмарку тщеславия».

Подводя итоги «Технопрома» в ТАСС, Алексей Васильев рассказал, что все предложения, прозвучавшие на форуме, будут аккумулированы и направлены в правительство РФ. «Мы направим предложения в правительство, которые могут дать старт для развития и формирования задела достижений в области как фундаментальной науки, так и конкретных продуктов для экономики», — отметил Васильев. По словам Ирины Травиной, впервые в истории новосибирского «Технопрома» организаторы запросили у модераторов мероприятий итоговые резолюции, которые были приняты, которые должны быть сформулированы в виде предложений. «Этого никогда не было. Наши предложения будут направлены в федеральное и региональное правительства. С этой точки зрения, итоги форума выглядят плодотворно», — отметила эксперт. «На круглом столе «Научное кино в Новосибирске: идеи для концепции развития» родилась идея провести в рамках следующего «Технопрома» фестиваль научного кино, который будет популяризировать науку. Мы пригласим на него представителей креативных индустрий, малого бизнеса. «Технопром» из обособленного мероприятия для чиновников, предпринимателей и ученых перейдет в формат общегородского события. Надеюсь, что нашу идею поддержит правительство региона», — рассказала Ирина Травина.

Дмитрий Верховод считает, что «Технопрому» удалось нащупать свою нишу. «Теперь ее надо более четко обозначать и фокусировать. Не надо пытаться в чем-то копировать другие форумы. У нас есть другие преимущества, другая экономика и другие задачи. Давайте найдем свой собственный формат, сфокусируемся на нем, и тогда интерес к форуму будет выше», — считает глава Академпарка.