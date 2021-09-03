К юбилею Председателя совета директоров ГК « Катод» Владимира Локтионова

Уважаемый Владимир Ильич!

АО «Катод» — российское предприятие, широко известное на мировом рынке и располагающее уникальной технологией серийного производства электронно-оптических преобразователей. ВТЦ «Баспик» сотрудничает с АО «Катод» на протяжении многих десятилетий, и Вы — один из главных наших партнеров.

Микроканальные пластины, поставляемые ВТЦ «Баспик», используются в электронно-оптических преобразователях нового поколения, производимых Вашим предприятием.

Поздравляя Вас, Владимир Ильич, с юбилеем, нельзя не отметить Ваше умение замечать стратегически успешные перспективы и вдохновлять, мотивировать и ориентировать многочисленный коллектив на большие победы. И, отмечая заслуги предприятия, невозможно обойти стороной непростые времена, 90-е годы, которые завод не только стойко пережил, но и использовал в будущем как бесценный опыт. Мы все помним, как в то время многие заводы оказались на перепутье, но благодаря грамотно спланированной работе было создано современное производство, продукция которого успешно конкурирует с иностранными производителями по всему миру по сей день. Накопленный научный и производственный потенциал позволяет коллективу Вашего предприятия не только совершенствовать уровень технических параметров приборов, но и уверенно двигаться вперед.

Особую ценность представляют наши партнерские отношения — отношения взаимоуважения и поддержки. Мы работали и работаем не только ради прибыли и взаимной выгоды, но и ради большого, нужного дела, значимость которого понимают во многих регионах нашей страны. Вы всегда умели слышать партнеров и учитывать их пожелания, и такие человечные, мудрые отношения напрямую отражаются на успешной деятельности предприятия.

В чем еще кроется успех работы завода? Полагаю, в многогранности: в таланте его руководителя, в грамотном менеджменте и высокопрофессиональных сотрудниках. «Катод» обладает первоклассным научным коллективом, который развивает теоретические и практические основы фотоэлектроники. Предприятию удалось наладить осуществление полного инновационного цикла, начиная с научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая производственное, а затем и коммерческое освоение инноваций в виде новых типов и поколений электронно-оптических преобразователей и аппаратуры. Поэтому инновационная продукция АО «Катод» — это особо сложные электронные изделия, а их изготовление представляет собой уникальный по своеобразию и многофакторности технологический процесс.

Не секрет, что компаний, производящих ЭОПы, в стране несколько, но «Катод» славится тем, что продукция, выпускаемая предприятием, обладает высоким качеством и техническими характеристиками. В основе работы предприятия — наука, инновационные разработки, которые внедряются в производство. «Катод» удачно поддерживает и непрерывно развивает интеллектуальный уровень предприятия и производит продукцию новейшего поколения.

Владимир Ильич, от лица всего коллектива ВТЦ «Баспик» я благодарю Вас за мудрость, честность и открытость — к новым проектам, веяниям и партнерствам. Вы — прекрасный руководитель и пример для подражания, Вы — опытный наставник и вдохновитель. Вы — удивительный человек, взаимоотношениями с которым мы дорожим и гордимся.

75 лет — прекрасный возраст. Благородный, сильный, богатый на воспоминания и открытый к новым свершениям. Весь коллектив ВТЦ «Баспик» желает Вам и Вашим близким крепкого здоровья, покорения новых вершин и, конечно же, большого счастья — профессионального и личного. Мы надеемся, что еще долгие-долгие годы

Вы будете примером для новых поколений. Так пусть рядом будут только верные товарищи и друзья, и пусть Вам удастся воплотить в жизнь все планы и идеи, а возможные сложности лишь укрепляют силу духа.

Владимир Ильич, оставайтесь таким же сильным и решительным, таким же великодушным и уверенным, любящим жизнь, людей и каждую минуту нынешнего дня. Долгих Вам лет жизни и только лучших ее моментов!

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С наилучшими пожеланиями,

Генеральный директор ВТЦ «Баспик» (г. Владикавказ)

Сослан Кулов