Солнечную станцию и электрозаправки представили на форуме «Технопром» в Новосибирске

На международном форуме «Технопром 2021» компания «Новосибирскэнергосбыт» представила разработку, основанную на полном цикле зеленой энергии. Подробнее — в материале «Континента Сибирь».

Первое, что бросается в глаза при посещении стенда мэрии, — электромобиль и электрозаправочная станция «Новосибирскэнергосбыта». Ранее наше издание рассказывало, что энергетическая компания открыла в Новосибирске первую зарядную станцию для электромобилей. Сегодня энергетики построили сеть заправок под брендом «TOK BOX» — 26 непосредственно в областном центре и по одной станции в Болотном, Искитиме и Бердске. «Большинство электрозаправочных станций были установлены в прошлом году, — рассказал «Континенту Сибирь» заместитель генерального директора — технический директор АО «Новосибирск­энергосбыт» Александр Михайлишин. — В этом году мы больше сосредоточились на сервисе, технической поддержке, в том числе на дорожной разметке и знаках. Сеть будет расти, но в принципе на текущий момент мы насытили город зарядными станциями».

В конце 2020 года «Новосибирскэнергосбыт» в головном офисе на Оржоникидзе построил солнечную станцию, она включает в себя 81 солнечную панель на крыше и фасаде здания. А в 2021 году установил гелиоследящую систему — трекер, который вращается, следя за движением солнца, и в течение суток выбирает лучший угол наклона. На сегодня это первая крупная солнечная станция в насыщенной городской инфраструктуре Новосибирска.

По технологии вся электрическая энергия, которая вырабатывается элементами солнечной станции, направляется в том числе и на зарядку электромобилей. «Есть расхожее мнение, что электромобили не такие экологичные, как их представляют, поскольку для выработки электроэнергии на электрических станциях также сжигаются углеводороды. В нашем случае мы получили полный зеленый цикл электрической энергии. Солнечная станция не наносит экологического вреда городу, при этом она экономически выгодная. Но мы установили солнечную станцию не только в целях экономии. Мы на собственном примере показываем, что в условиях Сибири выработка солнечной энергии — это абсолютная реальность. В Новосибирской области достаточно высокая инсоляция, поэтому солнечная станция работает эффективно даже в условиях города», — рассказал Александр Михайлишин.

На сегодня в Новосибирске, по данным мэрии города, более 500 владельцев электромобилей. «Новосибирскэнергосбыт» взял на себя труд пропагандировать экологически чистый транспорт и создавать для него необходимую инфраструктуру. Сеть электрозаправочных станций уже сегодня позволяет без проблем передвигаться по городу. А холодные зимы показали, что в морозы, когда машины на бензине не могли завестись, электромобили не испытывали трудностей.

На «Технопроме» «Новосибирскэнергосбыт» также принял участие в работе круглых столов по теме зеленой энергии. Специалисты поделились опытом установки солнечных станций и рассказали о распределенной генерации с помощью газопоршневых электростанций — одной из ведущих технологий современной энергетики для обеспечения электроэнергией и теплом собственных производств и объектов.

Еще одно направление, в котором «Новосибирскэнергосбыт» накопил немалый опыт работы, — цифровой кластер. У компании есть собственный агрегатор коммунальных платежей. Компания разработала и внедрила собственное мобильное приложение «Платосфера», которое позволяет оплачивать не только электроэнергию, но и другие коммунальные платежи без комиссий. С опытом «Новосибирскэнергосбыта» в этой сфере можно было также ознакомиться на «Технопроме».

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