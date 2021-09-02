Василий Юрченко обжаловал определенную ему новосибирским судом компенсацию за уголовное преследование

Александр Корнев
 
Миниатюра для: Василий Юрченко обжаловал определенную ему новосибирским судом компенсацию за уголовное преследование
Фото из архива "КС"

Бывший губернатор Новосибирской области обжаловал компенсацию в размере около 300 тыс. рублей, присужденную ему за уголовное преследование по предъявленному ранее обвинению в превышении полномочий.

Как сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска, апелляционная жалоба уже подана Василием Юрченко и в ближайшее время будет направлена в Новосибирский областной суд.

Бывший губернатор Новосибирской области требовал от минфина РФ возмещения имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в порядке реабилитации. Василий Юрченко настаивал на сумме в размере 5,7 млн рублей. Железнодорожный районный суд частично удовлетворил требование экс-главы региона, взыскав с министерства в его пользу около 290 тыс. рублей. Бывшего губернатора эта сумма не устроила.

Напомним, в 2014 году в отношении Василия Юрченко было возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном переводе земельного участка военного полигона площадью 17,7 тыс. га в категорию земель сельскохозяйственного назначения. В 2017 году уголовное преследование экс-губернатора было прекращено, после чего Юрченко потребовал от минфина возмещения издержек на адвоката.

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