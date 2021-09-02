Реконструкцию Заельцовского парка в Новосибирске завершат раньше намеченного срока

На текущий момент в Заельцовском парке Новосибирска полным ходом идёт масштабное обновление прогулочных зон — обустраиваются маршруты для велосипедистов, прокладываются экотропы и дорожки для скандинавской ходьбы, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что проект по реконструкции Заельцовского парка будет выполнен раньше намеченного срока.

«По оценке подрядчика, работы выполнены более чем на 70 %. Темп хороший. Планируем в этом году закончить обустройство всех пешеходных зон, чтобы уже следующей весной открыть парк для прогулок. Здесь используются разные покрытия: плитка – для пешеходов, асфальт – для велосипедистов, деревянные покрытия – для оформления экотропы. Наша задача – максимально сохранить природный ландшафт и создать для новосибирцев возможность гулять, наслаждаясь сибирской природой. Поэтому те, кто здесь работает, очень бережено относятся к лесным насаждениям», – подчеркнул Анатолий Локоть.

По договору срок завершения благоустройства парка – начало июля 2022 года. Однако подрядчик обязался выполнить работы за один летний сезон.

Как рассказала начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ «Проектная дирекция ДКСиМП» Светлана Гижицкая, в парке появится особенная зона – экологическая тропа. Её протяжённость составит около одного километра. Она будет выложена из спилов деревьев, обработанных специальным экологичным защитным раствором, а вдоль экотропы установят домики для птиц со встроенными веб-камерами.

«Внутри экотропы будет выделено десять локаций. Одна из них – там, где удалось сохранить краснокнижные орхидеи. Здесь же досадим ягоды для бурундуков. Таким образом, вдоль экотропы будут места для привлечения диких животных и участки с восстановленной растительностью. Новосибирцы смогут узнать, что из себя представляет экосистема приобского соснового бора», – пояснила Светлана Гижицкая.

Помимо этого, сейчас в парке ведётся устройство детских площадок и «сухого озера», а также продолжается демонтаж покрытия центральной аллеи.

Напомним, что на время ремонта парк закрыт для посетителей, однако за его территорией по-прежнему можно гулять, а у реки, со стороны лыжного комплекса «Локомотив», для горожан работает спортплощадка.

Заельцовский парк закрыли на реконструкцию в апреле. В числе запланированных работ – замена покрытия центрального променада, обновление освещения, обустройство новых площадок для отдыха и занятий спортом и тематических троп. Общий бюджет благоустройства территории составляет более 170 млн рублей.