Роман Троценко рассказал, что ведёт переговоры с S7 Group о базировании второго в России лоукостера в четырёх аэропортах своего холдинга «Новапорт».

На полях проходящего во Владивостоке «Восточного экономического форума 2021» бизнесмен Роман Троценко сообщил журналистам, что S7 Group намерена организовать базы для своей авиакомпании-лоукостера в четырёх аэропортах подконтрольной ему сети. Одним из них станет новосибирский международный аэропорт «Толмачёво» – хаб авиакомпании S7 Airlines

«Они выбрали несколько точек. В нашей сети это 4 точки: Новосибирск, Воронеж, Челябинск, Тюмень. Мы с ними глубоко в переговорах в отношении их планов. Мы считаем, это очень полезная инициатива, в России должен появиться второй, а потом и третий лоукостер, что существенно повысит мобильность населения», – приводит слова Троценко информационное агентство «Интерфакс».

Собственник «Новапорта» также добавил, что готов предоставить лоукостеру от S7 Group хорошие скидки, чтобы увеличить пассажиропоток упомянутых выше аэропортов: «Мы всем лоукостерам делаем низкие ставки. Для нас это вызов. Мы на лоукостерах почти ничего не зарабатываем, зато поднимаем тот пассажиропоток, который при других обстоятельствах не полетел бы»

Напоминаем читателям, что план запустить с июля 2022 года первые рейсы второго лоукостера в стране S7 Group заявила в конце июля текущего года. Название перевозчика пока держат в секрете, однако уже известно, что продажи билетов на его рейсы начнут в апреле 2022 года, а своей маршрутной сети лоукостер сделает упор на региональные перевозки в обход Москвы.

В парке авиакомпании будет только один тип воздушных судов. Комфортабельные лайнеры Airbus A320neo. Уже подписано предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров, а в первые три года работы перевозчика их количество будет увеличиваться на 6-8 воздушных судов в год.