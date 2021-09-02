Есть такое шутливое определение супермаркета – «Всё и ничего толком». Оно неоднократно всплывало в те три дня, что шел очередной, восьмой уже, международный форум «Технопром». Потому что отсутствие конкретного наполнения в виде соглашений о сотрудничестве, анонсов каких-то правительственных решений, публичных обращений к власти, наконец, было как-то не густо для форума, претендующего на статус «крупнейшего технологического мероприятия в России».

Что из конкретики вспоминается навскидку? Дан старт строительству источника синхротронного излучения СКИФ. Мегасайнз-установка, равной которой точно не было в постсоветской истории Академгородка. Только «Технопром» не имеет отношения ни к появлению, ни к продвижению этого проекта. И старт строительства к форуму просто приурочили. Схожая ситуация с новым кампусом НГУ, стройплощадку которого посещали высокие гости. А что-то еще вспоминается из конкретных проектов, с «дорожной картой», сроками реализации, бюджетом? Сплошные соглашения о намерениях как максимум.

И это при обилии актуальных тем в программе форума. Впрочем, это сочетания всеобщего понимания необходимости «что-то делать» с явным недостатком самих действий характерно не только для «Технопрома», но и для всей нашей действительности. Как говорится, «планов у нас громадьё»…

Кстати, о планах. Они тоже порой оставляли двоякое впечатление. 2021 год объявили Годом науки и образования и это отразилось в программе «Технопрома»: теме развития науки посвятили пленарную сессию, где выступал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он анонсировал некую госпрограмму научно-технического развития ценой в целый триллион рублей. Когда и кто конкретно получит «куски» от этого «пирога», понятное дело, не сообщалось.

Впрочем, на месте ученых я бы не сильно радовался. Как следует из других заявлений федерального руководства, власть волнуется, что научные сотрудники начнут слишком много зарабатывать. Например, на грантах. Будет создана специальная информационная система сквозного отслеживания, чтобы выявлять тех, кто претендует на несколько грантов в рамках одного исследования. Учитывая, что размер среднего гранта в России итак в разы меньше, чем в развитых странах, такие меры явно не улучшат конкурентоспособность отечественных научных коллективов. Зато душа бюрократов будет счастлива: все по инструкции, один проект – один грант.

Неофициально участники пленарного заседания из числа руководства институтов Академгородка говорили об еще одной новации Министерства науки и высшего образования – фактически изъять бухгалтерию из институтов в некий единый центр при министерстве (на местах оставят только несколько сотрудников, которые будут заполнять первичную документацию). Делается это, якобы, чтобы навести еще больше порядка в финансировании научных институтов. По факту же, обычно такая «централизация» приводит к урезанию бюджетов и увеличению сроков решения финансовых вопросов (что также не улучшает обстановку в коллективе). В общем, практика реализации новой госпрограммы вызывает опасения, что она будет сопровождаться непродуманными решениями, которые потом придется отыгрывать назад, теряя время и отставая от зарубежных конкурентов еще больше.

Но вернемся к самому форуму. Вопросы в этом году вызывало не только содержание, но и ряд организационных моментов. Требование свежего ПЦР-теста на ковид при проходе в здание Экспоцентра заметно снизило количество посетителей, в том числе – журналистов. И это, конечно, сказалось на освещении мероприятий. Особенно – выставки. Также ее участники жаловались на то, что не было традиционного прохода вип-гостей (руководства области) с пулом СМИ по экспозициям местных участников, для которых это мероприятие является одним из главных стимулов участия.

Программа получилась насыщенной, но часто наиболее интересные секции и дискуссии проходили параллельно, и мне доводилось видеть, как ряд участников (не из числа докладчиков) по нескольку раз перемещались из зала в зал, стараясь успеть услышать все наиболее интересное. Возникала мысль касательно программы форума на будущее – может лучше меньше, да лучше? Выбирать для очередного форума одну-две главных темы, привлекать к участию в равных пропорциях экспертов и реальных игроков на этом рынке, ставить главной целью – формирование законодательных инициатив и заключение договоренностей между разработчиками и производителями вместо очередного набора рекомендаций, чья дальнейшая судьба остается неизвестной не только для слушателей, но и для многих выступающих. Иначе как добиться того, что заявлено основной целью – «продвижение отечественных научных разработок и инноваций»?

Подрядчиком по проведению «Технопрома» в 2021 году впервые выступило ООО «Ивент Корпус» — компания из Московской области, которая стала единственным заявленным участником на конкурс по организации форума. Проведением подобного мероприятия компания занималась впервые. Куратором «Технопрома» в правительстве региона впервые выступила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. Напомним, что куратором прошлого форума «Технопром-2019» был Андрей Жуков, на тот момент занимавший позицию вице-губернатора Новосибирской области.