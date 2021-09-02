ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке

ВТБ и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о поддержке внутреннего туризма на Дальнем Востоке и в Арктической зоне. Документ подписан в рамках Восточного экономического форума-2021.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, банк планирует наращивать портфель кредитов в туристической отрасли региона. Сегодня с участием компании в ДФО запущены и планируются к реализации проекты на сумму более 20 млрд рублей.

Соглашение о сотрудничестве на площадке Восточного экономического форума подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и статс-секретарь − заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. Банк и министерство планируют совместно вести разработку и реализацию программ, направленных на поддержку проектов среднего и малого бизнеса в сфере туризма.

«С ростом внутреннего туризма у регионов России появилась повышенная потребность в туристической и городской инфраструктуре. Для решения таких задач необходимы совместные усилия государства и бизнеса, а также эффективные механизмы банковского финансирования. Дальний Восток обладает большим потенциалом для развития туристической отрасли. У ВТБ уже есть опыт работы с подобными проектами в Хабаровском крае, Сахалинской области, Приморье, Бурятии, на Камчатке. Соглашение с Минвостокразвития отвечает не только интересам бизнеса региона, но и его жителей. Нам стратегически важно, что для них с развитием инфраструктуры будут создаваться рабочие места, дополнительный стимул получит экономика регионов. В целом это скажется на уровне благосостояния населения», − отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«Дальний Восток обладает колоссальным потенциалом для развития внутреннего туризма. Наращивание туристического потенциала окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона, сможет развиваться малый и средний бизнес, появится новая инфраструктура. И наша главная задача – найти возможности для повышения туристической привлекательности Дальнего Востока. Мы со своей стороны окажем всестороннюю поддержку этим проектам», − прокомментировал статс-секретарь − заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.