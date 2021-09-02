Новосибирские компании стали нанимать сотрудников по SMS

В 2021 году новосибирские компании начали активно использовать SMS-сообщения и мессенджеры для подбора персонала. К такому выводу пришли эксперты компании «МТС», которые проанализировали статистику использования сервиса «МТС Маркетолог» в регионе.

Как отмечают в компании, за первые семь месяцев 2021 года представители новосибирского бизнеса инвестировали в digital-рекламу в восемь раз больше средств, чем за тот же период 2020 года. При этом в 2020 году они использовали SMS и сообщения в мессенджерах только для продвижения своих товаров и услуг, а в этом году начали проводить кампании по подбору сотрудников через цифровые сервисы.

По данным МТС, год назад активнее всего использовали инструменты SMM-продвижения в основном представители малого и среднего бизнеса Новосибирска – автосалоны, микрофинансовые организации, медицинские и образовательные учреждения. В первом полугодии 2021 года уже более 25 процентов клиентов, использующих «МТС Маркетолог», составили крупные предприятия Новосибирска: банки, санатории, сетевые и брокерские компании регулярно проводили набор персонала через таргетированные рассылки и сообщения в социальных сетях. Кроме оповещения о вакансиях, новосибирские компании в 2021 году чаще всего информировали потенциальных клиентов о специальных предложениях и сезонных товарах.

В целом же количество компаний Новосибирска, постоянно использующих цифровые сервисы МТС для своего продвижения, за последний год увеличилось в 2,5 раза.

Сервис «МТС Маркетолог» работает на основе big data МТС и позволяет точечно настраивать рекламные кампании, выбирая получателей информационного сообщения по нескольким десяткам критериев, включая пол, возраст, геолокацию и основные потребительские привычки. Для настройки и запуска кампаний не требуется привлеченный специалист, все операции осуществляются через личный кабинет самим рекламодателем.