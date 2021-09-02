«Ростелеком» настраивает виртуальные рабочие столы сибирским компаниям

Компания «Ростелеком» начала настройку удалённого доступа для работы вне офиса в формате виртуального рабочего стола. Нововведение помогает при необходимости быстро вывести сотрудников на удалённую работу и подключить к решению задач экспертов из других регионов.

Российский провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» начал устанавливать сибирским компаниям удалённый доступ с помощью виртуальных рабочих столов на базе Citrix Virtual Desktop (VDI).

Как отмечают в компании, преимущество VDI «Ростелекома» — быстрое развёртывание и масштабирование виртуальных рабочих столов от одного сотрудника до целого филиала в течение часа после подачи заявки. Благодаря комплексному решению организации могут сэкономить на аренде офиса, снизить расходы на покупку или обновление компьютеров, а также ограничить трудозатраты на администрирование. Кроме того, стоимость одного удалённого рабочего места с сервисом VDI обойдется примерно в пять раз дешевле по сравнению с классической организацией дистанционной работы, которая в том числе включает покупку компьютеров.

«Конфигурации виртуальных рабочих столов можно настроить под конкретные задачи бизнеса. Например, организовать работу для операторов колл-центра, когда множеству пользователей предоставляется типовой набор программного обеспечения. Или, напротив, сформировать уникальный набор сервисов для нескольких бухгалтеров предприятия. При этом во всех случаях системный администратор может самостоятельно и централизованно управлять сеансами пользователей, выключать и перезагружать рабочие места, оказывать техподдержку и устранять проблемы из личного кабинета», — отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Вячеслав Куц.

Виртуальные рабочие столы «Ростелекома» отвечают требованиям информационной безопасности. Благодаря сервису Next Generation Firewall (NGFW) корпоративная сеть будет защищена от киберугроз без затрат на закупку оборудования и создание штата профильных специалистов внутри компании. Эксперты цифрового провайдера обеспечат заслон от вирусов, вымогателей, вредоносного ПО и хакерских атак. Также можно ограничить пользователям доступ к сайтам, например, к файлообменникам, и заблокировать работу сторонних приложений. Многофакторная аутентификация на базе SafeNet или Native OTP позволит защитить подключение к рабочему столу.

Для клиентов услуги VDI цифровой оператор предоставляет детальное соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement, SLA). Благодаря этому бизнес получает круглосуточную доступность сервиса, минимальное время реакции на инцидент и оперативное решение возникающих проблем.

Подробнее о сервисе и бесплатном тестировании виртуальных рабочих столов можно узнать на сайте.