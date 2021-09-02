Пять самолётов не приземлились в Новосибирске из-за утреннего тумана

Утром 2 сентября над Новосибирском повис густой туман – ряд прибывающих в город самолётов не смогли приземлиться, и их пришлось отправить на запасные аэродромы. По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачёво», посадка уже возобновилась.

Пять самолётов, прибывающих в Новосибирск утром 2 сентября, – два грузовых и три пассажирских – направили на запасные аэродромы в Барнаул и Новокузнецк из-за тумана, создающего плохую видимость и мешающего приземлению.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Толмачёво», самолёты летели из Сочи, Москвы и Симферополя.

По данным онлайн-табло «Толмачёво», посадка самолётов в Новосибирске возобновлена.

Напомним, в начале августа самолёт Сибирского научно-исследовательского института авиации имени Чаплыгина (СибНИА) экстренно приземлился в Перми из-за возможного отказа двигателя.