Natura Siberica вынужденно прекратила работу 80 магазинов и остановила производство

Natura Siberica вынужденно прекратила работу 80 магазинов, а также приостановила производство и продажи товаров под брендами компании, сообщил президент компании Сергей Буйлов. Его слова приводит Forbes.

По словам президента Natura Siberica Сергея Буйлова, причиной стали действия совладелицы бизнеса и бывшей жены умершего основателя компании Андрея Трубникова Ирины. 30 августа она уведомила основное юридическое лицо компании ООО «Первое решение» о расторжении лицензионного договора на использование брендов Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Kitchen и других знаков, которые Трубников в 2020 году перерегистрировал на эстонскую компанию OU Good Design.

«Мы вынуждены временно прекратить использование этих товарных знаков в нашей деятельности до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж. Мы надеемся, что эти, безусловно, вынужденные действия с нашей стороны будут носить временный характер, и в скором времени производство и сбыт продукции вернется в свой обычный рутинный режим», — сообщил Буйлов.

Отмечается, что в уведомлении Трубникова предупредила, что за использование брендов без разрешения должностным лицам компании «Первое решение» грозит уголовная ответственность, а сам товар могут изъять из оборота как контрафактный. Представитель Ирины Трубниковой оценил заявление президента компании «как капитуляцию».

«Своим признанием он расписывается в неспособности управлять компаниями масштаба Natura Siberica и в своей некомпетентности как руководителя», — цитирует собеседника издание.

Сергей Буйлов был назначен президентом Natura Siberica в августе. После его назначения сотрудники сообщили, что Буйлов аннулировал пропуска в офис совладельцам и наследникам основателя группы Ирине и Дмитрию Трубниковым, а также ее ведущим сотрудникам. В Natura Siberica назвали это рейдерским захватом, однако сам Буйлов сообщил, что доступ в офис ограничили лишь тем, кто препятствовал его «законной деятельности».

Напомним, Ирины Трубникова является владельцем 40% доли новосибирской компании «Сибирский вертолет». В конце июля она оспорила в арбитражном суде результаты общего собрания участников ООО «Сибирский вертолет», согласно которым управление предприятием перешло к юридической фирме «Сезар Консалтинг». С августа гендиректором организации стал Дмитрий Ганзер — он же генеральный директор ООО «Натура Сиберика».