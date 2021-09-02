«Сибантрацит» приобрел «умную» машину для эксплуатации железнодорожных путей

Группа «Сибантрацит» приобрела выправочно-подбивочно-рихтовочную машину (ВПРС-03) для строительства, текущего содержания и ремонта магистральных и станционных путей, а также стрелочных переводов. Новое оборудование позволит значительно увеличить объёмы отгрузки готовой продукции.

Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина, произведённая на «Кировском машзаводе 1 мая», поступила на АО «Сибирский антрацит». Современный автоматизированный комплекс выправляет, рихтует и подбивает железнодорожные пути одновременно и независимо, рассказали в компании.

Машина оснащена мощным бортовым компьютером, который анализирует состояние железной дороги, находя просадки, сдвижки и перекосы, после чего оборудование устраняет их за счёт подбивки шпал и рихтовки пути.

«Использование такого оборудования напрямую способствует целям увеличения объёмов отгрузки готовой продукции. Введение в эксплуатацию комплекса ВПРС-03 ускорит выполнение работ по текущему содержанию путей, обеспечит безопасность движения и позволит избежать срывов погрузки и транспортировки угля из-за их неисправности», — рассказали в пресс-службе «Сибантрацита», отметив, что производительность машины при выправке пути составляет 1200 шпал и 1,2 стрелочных перевода в час, при этом точность оборудования не превышает 2 мм.

Кроме того, в памяти бортового компьютера машины сохраняется информация о состоянии конкретных участков пути. Это позволяет анализировать процессы их эксплуатации.

По словам руководителя направления железнодорожной инфраструктуры УК «Сибантрацит» Владимира Сгибнева, работа ВПРС-03 позволит «Сибантрациту» ежегодно экономить более 25 млн руб. только за счёт отказа от услуг специализированных подрядчиков. Срок окупаемости машины – два-три года.

Специалист отметил, что сейчас активно растёт развёрнутая длина железнодорожных путей, которыми располагают предприятия группы «Сибантрацит» — с учётом строящейся станции Колыванская в ближайшие годы она достигнет 100 км только в Новосибирской области.

«Их текущим содержанием занимаются путейские бригады. Они следят за тем, чтобы на путях не было ни просадок, ни перекосов. Однако ручная подбивка пути – это трудоёмкий, физически тяжёлый и низкопроизводительный труд. К примеру, если для выправки 100 метров железнодорожного пути бригада из пяти человек будет трудиться два рабочих дня, то ВПРС-03 выполнит эту работу за 10 минут. Выправка стрелочного перевода занимает один рабочий день бригады путейцев или один час работы ВПРС-03», – рассказал Владимир Сгибнев.

Пусконаладочные работы по вводу машины в эксплуатацию завершатся в первой декаде сентября, после чего путевой комплекс выйдет на работу. В ближайшее время с помощью нового оборудования будут выправлены пути на действующих железнодорожных станциях «Сибирского Антрацита» и «Разреза Восточного» в Новосибирской области. В дальнейшем путевой комплекс будет также использоваться на входящем в «Сибантрацит» «Разрезе Кийзасском» в Кемеровской области.

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