Смертность от коронавируса в Новосибирской области занизили в шесть раз

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусном, в июле в Новосибирской области от COVID-19 скончались 267 человек. В отчетах Росстата число умерших от заболевания за месяц в шесть раз превышает этот показатель — 1 703 жителя региона.

Росстат опубликовал новые данные о числе зарегистрированных умерших с диагнозом COVID-19 в регионах России. Официальная информация о количестве погибших в Новосибирской области оказалась выше в шесть раз.

Так, в июле 2021 года, по данным Росстата, в Новосибирской области от коронавируса скончались 1 703 человека. У 1 696 из них заболевание идентифицировали, у остальных коронавирус стал возможной причиной смерти. Кроме того, 214 пациента с «ковидом» скончались от осложнений.

При этом, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Новосибирской области в июле 2021 года от COVID-19 скончались 267 человек — данные оказались ниже официальных более чем в шесть раз. Также, по данным управления по делам ЗАГС Новосибирской области, в июле 2021 года в регионе умерли 5 743 человека — треть из них скончались от COVID-19.

Отметим, согласно отчетам Росстата, к августу в Новосибирской области умерли 6953 зараженных COVID-19 человека, у 5697 пациентов заболевание стало основной причиной смерти. Региональный оперштаб сообщал о 2 348 умерших.

В России, по данным Росстата, за июль текущего года от заболевания скончались 44 128 человек, когда в отчетах коммуникационного центра правительства РФ по ситуации с коронавирусом сообщалось о 22 787 умерших за месяц.

Напомним, в Новосибирской области на протяжении последнего месяца фиксируют снижение числа заболевших коронавирусом. В регионе из-за стабилизации ситуации с COVID-19 проводят обратное перепрофилирование ковидных госпиталей, однако, новосибирские власти готовятся к началу четвертой волны коронавируса.