Десять человек за сутки скончались от COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались десять человек.

От заболевания умерли женщины в возрасте 53, 64, 71, 73, 89, 90 лет, а также мужчины 63, 67, 77, 80 лет. Всего в регионе от COVID-19 скончались 2 667 человек.

На утро 1 сентября в Новосибирской области выявили 171 случай заражения коронавирусом (днем ранее — 175). В «ковидных» госпиталях с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19 лечатся 2 054 пациента (31 августа — 2 168). В отделениях реанимации находятся 168 человек (днем ранее — 160), 13 жителей региона подключены к аппаратам ИВЛ (днем ранее — 18).

В Кузбассе за сутки заболевание выявили у 174 человек (31 августа — 175), умерли пять пациентов (днем ранее — 4). В обсерваториях, медицинских стационарах и на домашней изоляции находится 9 747 человек (днем ранее — 10 064).

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 246 случаев заражения коронавирусом ( днем ранее — 248), скончались от заболевания 19 жителей региона (днем ранее — 20). В инфекционных стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 2 654 человека (31 августа — 2 669). Тяжело переносят заболевание 536 жителей Алтайского края (днем ранее — 586), из них 221 подключен к аппаратам ИВЛ ( днем ранее — 224).

По последним данным, в Новосибирской области от заболевания полностью привились 615 009 человек, получили первую дозу препарата от коронавируса 683 033 жителей региона.

Напомним, генеральный директор новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что коронавирусная инфекция имеет природное происхождение, однако первые заражения могли произойти из-за нарушения мер безопасности во время его лабораторного изучения.