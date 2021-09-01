Речевая аналитика MANGO OFFICE стала доступна для пользователей любых телефонных платформ

Поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса «Манго Телеком» открыл доступ к речевой аналитике для абонентов любых телефонных платформ. Теперь компании могут использовать сервис MANGO OFFICE не только при условии, что на их стороне развернута АТС того же оператора.

Технологию распознавания речи можно подключать клиентам с уже развитой технической инфраструктурой, просто через кейс расширения функциональности, объяснили в компании.

Речевой анализ работает с записями телефонных переговоров, расшифровывает их, применяя элементы искусственного интеллекта и позволяет выделить нужные смысловые параметры: что было сказано или не сказано, кем — клиентом или сотрудником, в какой момент. На основе собранных данных по требуемым критериям формируются отчёты. Они позволяют осветить тот или иной аспект в качестве консультаций на линии или в запросах потребителей, определить проблемы в продажах или сервисе.

«В нашей практике встречались запросы от клиентов, особенно крупных, которых сервис речевой аналитики MANGO OFFICE устраивал по всем параметрам, но они были не готовы полностью заменить инфраструктуру всех коммуникаций в компании в силу недостатка времени или дополнительных средств, — прокомментировал менеджер по новым цифровым продуктам «Манго Телеком» Станислав Ежов. — Мы открыли доступ к нашей речевой аналитике для таких компаний: для них она будет работать посредством подключения к действующей системе телефонии, импорта записей разговоров, их расшифровки и выдачи обратно при помощи сервиса Sip Trunk — без необходимости смены оператора».

Напомним, ранее речевая аналитика MANGO OFFICE была доступна только для одноимённой облачной АТС, теперь она подключается практически к любой телефонной платформе.