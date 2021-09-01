Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство пункта оплаты проезда по четвертому мосту через Обь. Работы по возведению объекта уже начались.

Документ, разрешающий строительство пункта взимания платы для проезда по четвертому мосту в Новосибирске, разместили на муниципальном портале 25 августа. Возведением объекта занимается ООО «Сибирская концессионная компания», которое входит в группу «ВИС».

В состав пункта взимания платы входят здание центра управления дорожным движением, навес и переход над рабочей зоной. В пресс-службе группы «ВИС» отметили, что работы по строительству терминала оплаты уже начались.

Пункт установят между домами №18 и №48 по ул. Большой. Оплачивать проезд смогут одновременно 22 автомобиля. Срок действия разрешения на строительство — до 24 апреля 2022 года.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть выпустил постановление о временном ограничении движения по улице Ипподромской с 15 сентября по 20 октября. Мера связана с возведением четвертого моста через Обь. Планируется, что к концу 2022 года по мосту начнется движение.