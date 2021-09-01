Средства в размере 15 тысяч рублей поступят в сентябре за счет федерального бюджета: их получат все военнослужащие независимо от звания, включая военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Как отметил на Съезде партии министр обороны Сергей Шойгу, выплата военнослужащим обусловлена уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого из-за пандемии.

Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании приказов командиров, а также на основании исполнительных документов и решений судов не производятся.

«Безусловно, всем нам очень непросто в связи с негативными экономическими тенденциями в мире. И государство в такой непростой период обязано оказать поддержку своим гражданам. Сначала выплаты получили семьи с детьми, затем пенсионеры как наименее защищенные слои населения. Сейчас очередь дошла до армии и правоохранительных органов. У нашей армии первоклассное вооружение и оснащение по последнему слову техники, российская армия сильна людьми долга и чести, готовыми при первой необходимости встать на защиту нашей Родины. То же самое можно сказать и о тех людях, которые защищают интересы и права россиян внутри государства», – отметил депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев.

Также на Съезде «Единой России» президент Владимир Путин поручил депутатам Госдумы заложить в бюджет повышенную индексацию денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции, предусмотрев ее в 2022-2023 годах.

Напомним, Сергей Шойгу по предложению Владимира Путина возглавил пятерку кандидатов в Госдуму от «Единой России». Выборы будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. В результате жеребьевки, которая прошла 16 августа в Центризбиркоме, партия получила пятый номер в избирательном бюллетене.