Сотрудницу ювелирного магазина в Новосибирске будут судить  за кражу украшений на 3,7 млн рублей

В Новосибирске сотрудница ювелирного магазина предстанет перед судом за кражу украшений на 3,7 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Октябрьского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Томска, которую обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Дело направлено в Октябрьский районный суд города для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемая и двое неустановленных лиц в августе 2020 года разработали план, согласно которому девушка должна была устроиться в ювелирный магазин «Диадема» в ТЦ «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска и получить доступ к украшениям для их похищения.

«Не успев устроиться продавцом в ювелирный магазин, являясь стажером, 24 августа 2020 года женщина в конце рабочего дня сложила более 400 ювелирных изделий (золотые кольца, серьги, подвески и пр.) в сумки и вынесла их совместно с неустановленными лицами из торгового центра. Такими действиями она причинила ущерб на сумму свыше 3,7 млн. рублей», — отмечается в сообщении.

Утром следующего дня директор магазина заметил пропажу ювелирных украшений и, не дозвонившись до сотрудницы, обратился в полицию, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. Подозреваемую объявили в федеральный розыск.

Уточняется, что женщина уехала в Москву на телешоу «На самом деле», где сообщила, что сама стала жертвой преступников. В сентябре ее задержали в Саратове, а после доставили в Новосибирск и заключили под стражу.

Напомним, подобный инцидент произошел в Новокузнецке. Неизвестные проникли в ювелирный салон и вынесли с прилавков украшения на пять миллионов рублей