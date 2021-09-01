МегаФон снизил тарифы для российских студентов на 20%

Компания «МегаФон» предложила российским студентам постоянную 20-процентную скидку на тарифы актуальной линейки #БезПереплат, она начнёт действовать с 3 сентября. Для подключения нужно обратиться в офис оператора и предъявить студенческий билет.

Как отметил коммерческий директор компании «МегаФон» Влад Вольфсон, скидку решено было сделать именно для линейки #БезПереплат, так как её используют более 70% молодёжной аудитории компании. Условия её тарифов соответствуют всем актуальным потребностям этой категории абонентов. Они, в частности, позволяют оставаться на связи независимо от состояния счёта.

«Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения. В прошлом году накануне учебного года мы предложили скидку московским студентам – предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях», — рассказал Влад Вольфсон.

Предложение актуально как для действующих, так и для новых абонентов МегаФона. При подключении можно выбрать подходящий тариф с необходимым количеством включённых минут, гигабайт интернета и дополнительных преимуществ – скидка 20% будет применяться к любому варианту.

По данным МегаФона, молодёжная аудитория в возрасте от 14 до 25 лет всё чаще использует для связи мобильный интернет. За последние два года интернет-трафик в этой категории пользователей вырос в три раза, а голосовой трафик — на 30%. Лидеры по трафику среди молодёжи – Москва и область, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар и Екатеринбург. Студенты предпочитают общаться, в том числе совершать голосовые вызовы, в мессенджерах. Наиболее популярные из них – Whatsapp, Telegram и Viber. На всех тарифах линейки #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе.

Среди преимуществ тарифной линейки также безлимитные вызовы внутри сети, копилка минут и гигабайт, позволяющая сохранять неиспользованные объёмы из ежемесячного пакета и использовать их в любой момент. Также, независимо от выбранного тарифа, абонентам доступен самый быстрый в России мобильный интернет и возможность бесплатно раздавать его со смартфона без ограничения скорости.

Получить скидку могут учащиеся колледжей, техникумов, вузов и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. Для этого с 3 сентября 2021 года нужно обратиться в любой салон МегаФона и предъявить студенческий билет. По одному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.