По итогам августа 2021 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
В письме к губернатору Новосибирской области и мэру Новосибирска речь идёт о четверти миллиона квадратных метров жилья на участке, сравнимом с территорией княжества Монако.
Мэрия Новосибирска 3 августа выдала разрешение на строительство многоквартирного дома рядом с «Центром туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо». Новый жилой комплекс вырастет вдоль улицы Ипподромской.
Пермский «ЭР-Телеком Холдинг» официально подтвердил покупку крупного B2B-оператора связи «Авантел», основанного в Новосибирске. Сделка позволит холдингу усилить свои позиции в Сибири, однако объединять «Авантел» с другим активом холдинга — «Новотелекомом» — не планируется.
Конфликт между руководством и значительной частью коллектива Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) перестал быть внутренним делом института в начале лета, когда эта информация стала темой публикаций СМИ. За прошедшие месяцы он так и не разрешился, более того, привлекает все больше внимания.
Конфликт между новым руководством Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) и значительной частью его коллектива продолжает развиваться, вовлекая все новых участников. В начале августа прошло заседание Объединенного ученого совета (ОУС) СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям, участники которого, как писал «Континент Сибирь», высказывали беспокойство о том, что этот конфликт повредит научной работе, выполняемой коллективом института. В ответ врио директора ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко обвинил участников заседания в клевете, экстремизме и государственной измене.