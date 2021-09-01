Конфликт между новым руководством Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) и значительной частью его коллектива продолжает развиваться, вовлекая все новых участников. В начале августа прошло заседание Объединенного ученого совета (ОУС) СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям, участники которого, как писал «Континент Сибирь», высказывали беспокойство о том, что этот конфликт повредит научной работе, выполняемой коллективом института. В ответ врио директора ФИЦ ИВТ Андрей Юрченко обвинил участников заседания в клевете, экстремизме и государственной измене.