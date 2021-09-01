17:22
Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» и подписал указ о единовременных выплатах военным, курсантам и правоохранителям
17:14
Топ-5 материалов августа 2021 года
17:04
Сотрудницу ювелирного магазина в Новосибирске будут судить за кражу украшений на 3,7 млн рублей
16:06
Двух новосибирцев судят за сбыт поддельных ПЦР-тестов на COVID-19
15:36
C 1 сентября родители дошкольников будут получать 100% оплату больничного по уходу за детьми
15:17
«Сибантрацит» вручил подарки сибирским первоклассникам
15:09
Новосибирский губернатор рассказал о строительстве новых школ на торжественной линейке
14:40
Планировавшие создать в Томске бумажный комбинат за 50 млрд китайские инвесторы переехали в Новосибирск
14:18
СГК внедряет онлайн-мониторинг выбросов на трубах ТЭЦ
13:54
Власти Новосибирской области хотят взять кредит на 5 млрд рублей на оплату долгов
13:19
Куратором новой постановки в Новосибирском театре кукол стал Роскомнадзор
12:55
Рабочий погиб под мебельными плитами на производстве в Новосибирске
11:58
Движение по Ипподромской ограничат ради строительства четвёртого моста в Новосибирске
11:29
В Новосибирской области сохраняется спрос на ипотеку
11:28
Скупившие долги администрации Димитровграда новосибирские юристы потребовали ее банкротства
10:41
В Новосибирской области продолжает формироваться новая система оказания онкологической помощи
23:11
Синоптики дали прогноз на бабье лето в Новосибирске
Заместитель председателя Общественного совета при ФАС России, кандидат юридических наук
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за кулисами», ресторанов Poke Top и «Тесту Место»
Генеральный директор компании «Отелит»
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.