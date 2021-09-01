Как продвигается возведение новых инфраструктурных объектов левого берега Новосибирска?

К предстоящему молодежному чемпионату мира по хоккею, что пройдет в Новосибирске в 2023 году, возводится сразу несколько крупных объектов дорожной инфраструктуры. 26 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание и проконтролировал темпы и качество строительства подъездных путей к будущей ледовой арене.

«Окончательная отделка станции метро «Спортивная» и ее сдача намечены на следующий год. В этом году мы планируем запустить ее в тестовом режиме для проверки электрооборудования и инженерных систем. Мы уже близки к финишной прямой, но еще предстоит выполнить большой объем работ», — рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Большое внимание на выездном совещании было уделено строительству пешеходного перехода от улицы Стартовой к строящейся ледовой арене. Как сообщил Анатолий Локоть, этот объект сложный: работы ведутся как в надземной части, так и под землей. Сейчас надземную часть обшивают литым поликарбонатом, а тоннель под дамбой Октябрьского моста облицовывают гранитной плиткой. По срокам возведения пешеходного перехода есть небольшие отставания, однако их планируют ликвидировать в ближайшее время.

«Монтаж каркаса перехода завершен, сейчас идет его отделка. По объекту пешеходного перехода есть небольшие отставания, но мы планируем устранить их в течение полугода, и до конца 2021 года объект будет сдан», — отметил градоначальник.

Пешеходный переход призван стать удобным и для маломобильных граждан: для этого будут оборудованы специальные лифты грузоподъемностью 250 кг.

«По всем требованиям надземные пешеходные переходы должны быть оборудованы лифтовыми или подъемными механизмами, поэтому было принято решение спроектировать два лифта с разных сторон дороги для передвижения маломобильных групп граждан», — рассказал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Пешеходный переход предусматривает выход на дамбу Октябрьского моста: им смогут пользоваться не только любители хоккея для подхода к новой ледовой арене, но и жители улицы Стартовой и Горского микрорайона. Для этого на дамбе Октябрьского моста будут обустроены остановки общественного транспорта, и, по словам Анатолия Локтя, в дальнейшем станция метро «Спортивная» станет крупным логистическим узлом, где будут сходиться маршруты подземного и наземного пассажирского транспорта.

«Очень важно, чтобы этот пересадочный узел был удобен для пассажиров, поэтому схема движения общественного транспорта будет меняться», — добавил глава города.

Но впереди — не только возведение общественного транспорта, но и приобретение новых автобусов. О том, что совместно с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым принято решение закупить 150 автобусов, на выездном совещании рассказал министр транспорта региона.

Сама же станция метро «Спортивная» уже принимает свои очертания. На станции установлены все группы эскалаторов. Так, контракт по их доставке выполнен на 100%: первые три эскалатора швейцарского производства на строительную площадку станции метро «Спортивная» доставили в мае, позднее были привезены еще три. Третья группа эскалаторов прибыла в июле, четвертая — в августе. Обкатку всех 12 эскалаторов планируется запустить в начале октября. Таким образом, на станции «Спортивная» осталось провести пусконаладочные работы и закрыть контур здания, чтобы подготовить его к зиме. Отделочные работы внутри станции начнутся в октябре, тестовая проверка электрооборудования также будет проведена в этом году.

«Входная зона практически готова и полностью будет закрыта к концу сентября. Входная зона со стороны ледовой арены находится в стройке, и к концу месяца подрядчик должен завершить работы. Наша задача сегодня — утепление фасада и обустройство фасадных систем», — рассказал директор предприятия МП «МЕТРО МИР» Александр Мысик.

Ранее Анатолий Локоть рассказывал, что на новой станции будут установлены автоматические раздвижные двери, отделяющие платформу от электропоездов. Они будут открываться одновременно с дверями прибывшего поезда. Такое решение обеспечит безопасность пассажиров и позволит сохранить тепло на станции в холодное время года. Так, галерея метромоста останется холодной, а перроны — теплыми, температура там должна составлять не менее +15 градусов. По своей конструкции станция будет похожа на «Речной вокзал» — пути будут располагаться посередине, а платформы по бокам. Оформлен интерьер станции будет в холодной цветовой гамме, соответствующей зимним видам спорта.

Для обеспечения транспортной и пешеходной доступности строящейся ледовой арены также ведется реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади имени Профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус». Их планируют сдать в эксплуатацию во II квартале 2022 года. Комплекс сооружений поверхностного водоотвода с территории многофункциональной ледовой арены планируют ввести в эксплуатацию в I квартале 2022 года, основные строительно-монтажные работы планируют завершить в декабре 2021 года.