«Кузбассразрезуголь» помог собрать в школу почти две тысячи детей горняков

Многодетные работники АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) получили от компании материальную помощь к новому учебному году для своих детей. Благодаря поддержке к школе было собраны 1887 учеников из 997 семей.

Как рассказали в пресс-службе компании, на подготовку детей к школе было выделено 4,8 млн. рублей.

«Социальная политика нашей компании направлена, прежде всего, на поддержку людей, которые здесь работают, — подчеркнул заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по персоналу и общим вопросам Николай Овчинников. — Особое внимание всегда уделяется детям наших работников: это и ежегодная организация оздоровительного летнего отдыха, и новогодние подарки, и помощь ребятам — школьникам из многодетных семей».

Накануне в УК «Кузбассразрезуголь» завершилась детская оздоровительная кампания. Увеличение затрат на детский отдых стало одним из первых решений УК после стабилизации ситуации на угольном рынке. За лето 2021 года отдохнули и поправили здоровье на черноморском побережье России 700 детей работников компании.

Отдых детей обошёлся родителям в 10-20% от стоимости путёвки, остальные расходы взяла на себя компания. Льготным категориям семей возможность отдыха была предоставлена бесплатно. На организацию морского детского сезона было направлено 46,5 млн. рублей.