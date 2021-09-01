«Сибантрацит» вручил подарки сибирским первоклассникам

В День знаний «Сибантрацит» подарил школьные наборы более 1 тыс. первоклассникам Новосибирской и Кемеровской областей, сообщает пресс-служба компании.

1 сентября первоклассники 27 школ из Искитимского района Новосибирской области и Мысковского городского округа Кемеровской области получили подарки от «Сибантрацита».

В школьных наборах, которые вручили свыше 1000 первоклассникам, — карандаши, фломастеры, альбомы для рисования и акварельные краски, цветная бумага, картон, шаблоны для расписания уроков и магнитные закладки. Подарки заранее доставили в школы. Они стали приятным сюрпризом для ребят на первом уроке в День знаний.

«Первый школьный день запоминается навсегда. Это начало сложного и такого интересного пути из детства во взрослую жизнь. Очень важно сделать этот день ярким и запоминающимся. От души желаю ребятам успехов, верных друзей, интересных событий», — сказала руководитель направления КСО в Новосибирской области Нина Гладкова.

Отмечается, что поздравление первоклассников в начале учебного года стало традицией компании. Это ежегодный проект в рамках программы «Сибантрацит — детям», которую Группа реализует в регионах присутствия.

В целом на социальные и благотворительные проекты в Новосибирской области в 2020 году «Сибантрацит» направил около 500 млн руб., а за последние три года – 1,2 млрд руб. На территории региона «Сибантрацит» реализует программы, нацеленные на повышение уровня образования, поддержку спорта и другое.