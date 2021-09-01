Планировавшие создать в Томске бумажный комбинат за 50 млрд китайские инвесторы переехали в Новосибирск

Компания «Белоярский ЦБК», планировавшая реализовать проект строительства в Томской области целлюлозно-бумажного комбината инвестиционной емкостью в 50 млрд рублей, перерегистрировалась в Новосибирске.

Информация о перерегистрации ООО «Белоярский ЦБК» внесена в ЕГРЮЛ. Предприятие, ранее зарегистрированное в поселке Белый Яр Томской области, сменило место юридической прописки на улицу Рассветную в Новосибирске. Перед этим в компании также сменился руководитель. Пост директора оставил томский бизнесмен и управленец Борис Казначеев, его сменил в кресле индивидуальный предприниматель Чжан Гуаньчжун.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем «Белоярского ЦБК» выступает китайский бизнесмен Пэн Гоцин, владелец находящегося сейчас в процедуре банкротства новосибирского «Сибирского ЛПК». «Сибирский ЛПК» планировал построить лесопильные заводы в Северном и Кыштовском районах Новосибирской области. По данным облправительства, инвестиции в проект могли составить более 4,8 млрд руб.

Меморандум о строительстве в Томской области целлюлозно-бумажного комбината власти региона подписали с китайской компанией Xinjiang Zhongtai Group еще в 2015 году. По данным пресс-службы администрации Томской области, инвесторы были готовы вложить в строительство ЦБК 50 млрд рублей. Комплекс должен был будет состоять из самого целлюлозно-бумажного комбината по производству небеленой целлюлозы мощностью 500 тыс. т продукции в год, лесопильного завода ежегодной производительностью 500 тыс. кубометров и теплоэлектростанции мощностью 12 МВт. Как отмечает РИА «Томск», из ответа замгубернатора по АПК и природопользованию Андрея Кнорра на запрос корреспондентов следует, что проект не был реализован из-за вопросов вероятного загрязнения рыбопромысловых рек Обь, Кеть и Чулым.