СГК внедряет онлайн-мониторинг выбросов на трубах ТЭЦ

По данным минприроды Новосибирской области, с начала 90-х годов в Новосибирске в три с половиной раза снизился уровень загрязнения окружающей среды. Какие меры задействованы для улучшения качества воздуха в городе, есть ли объективная информация и как будут власти и бизнес развивать мониторинг выбросов — обсудили на площадке форума «Технопром-2021» в Новосибирске.

По словам министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрея Даниленко, в Новосибирске повышенный уровень загрязнения окружающей среды, однако он снизился примерно в три с половиной раза в сравнении с 90-ми годами.

Он добавил, что Новосибирск в 1997 году покинул перечень городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Положительный эффект по снижению влияния на окружающую среду дали улучшение систем газоочистки ТЭЦ, перевод автотранспорта на газ, а также газификация частного сектора. В будущем улучшить ситуацию должно строительство новых транспортных развязок.

Участники обсудили возможность развития мониторинга выбросов. Основным источником информации о выбросах в регионах является сеть стационарных постов Росгидромета. По словам начальника Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, в Новосибирске для измерения уровня загрязнения среды действуют 10 постов. В других регионах Западной Сибири постов меньше, а, например, в Республике Алтай, они и вовсе отсутствуют.

«Наиболее загрязненным регионом считается Кемеровская область, где множество предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности. Там, в Новокузнецке, есть собственная лаборатория мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и воды. Работают 8 постов по программе трех срочных отборов в сутки 6 дней в неделю на основные и дополнительные вещества — от пяти до четырнадцати факторов загрязнения», — уточнил специалист.

Андрей Даниленко отметил, что видит необходимость развития системы стационарных постов в Новосибирске — как в самом крупном муниципальном образовании Западной Сибири — площадью порядка 600 кв.м. «Посты бывают для измерения вдоль магистралей и внутри жилой застройки. Большая часть постов [в Новосибирске] расположена вдоль магистралей. С учетом этого можно сказать, что система мониторинга в Новосибирске точно не занижает показатели, скорее, завышает. Но это не более чем экспертная оценка. Появление еще пары-тройки круглосуточных постов позволило бы нам адекватно оценивать ситуацию. Надеюсь, что, объединив усилия, добьемся, чтобы дополнительные посты появились».

Наладить онлайн-мониторинг выбросов также планируют в Сибирской генерирующей компании (СГК). На данный момент компания в рамках пилотного проекта уже оснастила датчиками контроля четыре трубы на красноярских ТЭЦ.

По словам главного эколога — заместителя технического директора СГК Константина Кушнира, компания планирует до 2029 года установить датчики контроля на всех дымовых трубах, где это необходимо.

«Предоставим горожанам доступ в онлайн-режиме на всех существующих платформах» — пообещал Кушнир.

Инвестиции компании на первом этапе составили 150 млн рублей, а общие затраты на оснащение датчиками не менее 30 труб в регионах присутствия СГК составят 1,5 млрд рублей.

Константин Кушнир также сообщил, что запланировано 11,7 млрд рублей инвестиций в Новосибирскую ТЭЦ-3 по федеральной программе ДПМ. На эти средства СГК обновит оборудование станции и установит три современных электрофильтра. Это не только обеспечит прирост мощности, но и снизит воздействие станции на экологию.

Напомним, в 2019 году по результатам ежегодного отчета СГК стало известно, что в результате перехода на новое топливо количество выбросов в атмосферу с ТЭЦ-5 сократилось на 20 процентов.