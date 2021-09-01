Власти Новосибирской области хотят взять кредит на 5 млрд рублей на оплату долгов

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области объявило аукцион на право оформления кредита на 5 млрд рублей. Средства планируется направить на финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств.

Информация о проведении 10 аукционов на оказание услуг по предоставлению Новосибирской области кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 500 млн рублей каждый появилась на сайте госзакупок 31 августа.

Окончание подачи заявок на участие намечено на 15 сентября, аукционы проведут 17 сентября.

В документации указано, что целью предоставление кредита является финансирование дефицита областного бюджета Новосибирской области и/или погашение государственных долговых обязательств региона. Контракты предполагается заключить на 540 дней, или 1,5 лет под 7,5% годовых.

Напомним, в середине августа мэрия Новосибирска объявила конкурс на право оформления кредита на 10 млрд рублей, которые также планируется направить на дополнительную ликвидность и рефинансирование долговых обязательств. Согласно результатам конкурса, средства предоставит ПАО «Сбербанк России».