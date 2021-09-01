Рабочий погиб под мебельными плитами на производстве в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
Мебельное производство
Фото Михаила Перикова

Сотрудник мебельного цеха в Новосибирске погиб при выполнении служебных обязанностей — на мужчину упали плиты ЛДСП и придавали его насмерть. Прокуратура проверяет предприятие на предмет исполнения трудового законодательства.

Прокуратура проводит проверку на предприятии по производству мебели ООО «Оллат», расположенном в Новосибирске по улице Петухова, где при выполнении служебных обязанностей 31 августа погиб мужчина. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по региону 1 сентября.

«Предварительно установлено, что 41-летний работник фирмы, фактически выполняя служебные обязанности, 31 августа на территории цеха переставлял 15 плит ЛДСП. В результате проведения работ эти плиты упали на мужчину, причинив несовместимые с жизнью травмы», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Правоохранители проверяют исполнение трудового законодательства на предприятии, в том числе положений об охране труда и заключении трудового договора. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, на днях 59-летний новосибирец обстрелял придомовую территорию из охотничьего ружья, в результате чего пострадали пять человек. Сейчас мужчина находится под арестом, а происшествие взял на особый контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

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