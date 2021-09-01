Скупившие долги администрации Димитровграда новосибирские юристы потребовали ее банкротства

Специализирующаяся на деятельности в области права новосибирская компания «Кунцево Инвест» потребовала признать банкротом администрацию Димитровграда Ульяновской области из-за долга в размере более 5,2 млн рублей.

Заявление о признании администрации Димитровграда несостоятельной подано в арбитражный суд Ульяновской области, дата рассмотрения его пока не назначена. Истцом выступает зарегистрированное в Новосибирске ООО «Кунцево Инвест», специализирующееся в области права. Учредителем и руководителем компании в ЕГРЮЛ значится Ольга Акашкина. Сумма исковых требований к чиновникам составила более 5,2 млн рублей.

Банкротному иску предшествовала судебная тяжба димитровградских властей с компанией «УСП Компьюлинк». Бизнесмены через арбитраж взыскали с чиновников 17,6 млн рублей по долгам за выполнение работ по реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны на территории Ульяновской области. Исполнительный лист на взыскание долга был предъявлен в управление финансов администрации Димитровграда, однако так и не был оплачен.

Пени по долгу были предъявлены МКУ «Управление гражданской защиты города Димитровграда». Позднее этот долг в размере 5,2 млн рублей по договору цессии был передан «Кунцево Инвест». Новосибирские юристы потребовали взыскать его с администрации Димитровграда в порядке субсидиарной ответственности, и суд это требование удовлетворил.