В дни сентября, которые по традиции принято считать «бабьим летом», погода не порадует новосибирцев высокими температурами, зато тепло вернется в город уже в ближайшие выходные.

По данным сервиса Gismeteo, новосибирцам не стоит ждать подарка от природы в виде жарких дней, называемых «бабьим летом». Принято считать, что возврат теплой летней погоды в Сибири наступает примерно с середины сентября и может длиться до двух недель. Однако по прогнозам синоптиков, в этом году в указанный период столбик термометра не поднимется выше +14 градусов по Цельсию.

Другой ресурс, Яндекс.Погода, также не слишком обнадеживает прогнозом на «бабье» лето. С середины и до конца сентября новосибирцам здесь обещают от +10 до +13 градусов днем и от +6 до +9 ночью.

Однако в город всё же ещё вернется по-летнему теплая погода и наступит так называемое «молодое» бабье лето. Произойдет это уже в предстоящую субботу, 4 сентября, когда столбик термометра поднимется, по данным обоих сервисов, до +23 градусов. В воскресенье, 5 сентября, в Новосибирске станет ещё жарче (+26). Сохранится летняя погода до вторника следующей недели. Уже в среду, 8 сентября, в Новосибирске похолодает до +20 градусов.

Напомним, синоптики обещали ночные заморозки в начале сентября в Новосибирске. А днём 1 сентября в городе пройдет небольшой дождь и воздух прогреется до +17.