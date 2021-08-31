Имущество новосибирского «Сибмоста» купила московская компания

Московская компания «Хотьковский автомост» приобрела часть имущества признанного банкротом новосибирского АО «Сибмост». Стоимость сделки составила 54,2 миллиона рублей.

Московское ОАО «Хотьковский автомост» приобрело транспортные средства АО «Сибмост» за 54,2 млн руб., следует из сообщения конкурсного управляющего компании. В число покупок вошли полуприцеп, поливомоечная машина и гусеничный кран.

Компания «Сибмост» попала в сложную финансовую ситуацию в 2015 году, когда к предприятию подали иски на общую сумму 2 млрд руб. В 2016 году обществу были предъявлены исковые заявления на 1,7 млрд руб.

Во избежание банкротства владельцы компании Альберт и Владислав Кошкины в сентябре 2017 года продали 100% акций компании ООО «Объединённое мостостроительное предприятие», позднее переименованной в ООО «Сибмост Групп», за один рубль. Однако в сентябре 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области в рамках дела о банкротстве Альберта Кошкина признал сделку недействительной.

В октябре 2020 года было возобновлено дело о банкротстве Альберта Кошкина, реализация имущества продлена до 26 октября. В мае 2019 года в компании «Сибмост» была введена процедура наблюдения, а через год — конкурсное производство. В реестр включены требования более ста кредиторов, они составили около 8 млрд руб.

АО «Сибмост» выступал генподрядчиком строительства Бугринского моста через Обь, сметная стоимость которого составила более 17 млрд руб. В числе других объектов, на которые компания получала госконтракты, — Восточный обход Новосибирска.

ООО «Хотьковский автомост» занимается строительством, ремонтом и реконструкцией мостов и путепроводов. Общество контролирует ООО «Звенигородская дорожно-строительная компания», конечным бенефициаром которой является предприниматель Ирина Фомичёва, также контролирующая в разной степени ещё ряд компаний.

Напомним, в августе с бывших президентов «Сибмоста» Сергей Титова и Андрея Райкова потребовали взыскать 18 млн руб. в возмещение убытков.