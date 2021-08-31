Прокуроры возбудили дело в отношении «Экологии-Новосибирск» из-за нарушений в вывозе мусора

Новосибирские прокуроры возбудили административное дело в отношении должностных лиц регионального оператора по обращению с ТКО, подконтрольной группе «ВИС» компании «Экология-Новосибирск». Проверка надзорного органа обнаружила нарушения закона в процессе вывоза мусора с накопительных площадок в областном центре.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, административные дела по ст. 7.23 КоАП РФ (Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) были возбуждены в отношении должностного лица ООО «Экология-Новосибирск» и самого регоператора. Кроме того, генеральному директору «Экологии-Новосибирск» Ларисе Анисимовой было внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере ЖКХ.

Причиной для такого решения стали итоги прокурорской проверки. Напомним, в июле 2021 года жители города и представители бизнеса констатировали серьезные задержки в уборке бытовых отходов. При этом первый скандал, связанный с этой ситуацией, произошел после Нового года. В августе ситуация усугубилась – на скопление мусора жаловались, в частности, жители Центрального и Ленинского районов.

В самой «Экологии-Новосибирск» проблемы назвали «локальными», объяснив их вынужденной заменой одной из субподрядных компаний-перевозчиков, работа которой вызывала нарекания жителей. «Договор с этим перевозчиком был расторгнут. К сожалению, процесс замены подрядчика не обошёлся без сбоев в работе, что вызвало перебои в вывозе ТКО с некоторых контейнерных площадок», — пояснил регоператор.

В ходе проверки сотрудники надзорного органа выявили нарушения на территории Центрального района Новосибирска по улицам Гоголя, Писарева, Мичурина, Серебренниковская и Красному проспекту. «Коммунальная услуга по вывозу ТКО из мест накопления предоставлялась региональным оператором нерегулярно, со значительными отклонениями от нормативных сроков», — отметили в областной прокуратуре.

Ранее прокуроры привлекли «Экологии-Новосибирск» к ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ из-за проблем с вывозом мусора в Дзержинском районе. Задокументированные нарушения обязательств по договорам на оказание услуг являются основной причиной для возможного инициирования областными властями процедуры лишения компании статуса регоператора. Проект соответствующего постановления уже подготовлен в правительстве региона.