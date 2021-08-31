Мэр Новосибирска поторопил подрядчика реконструкции улицы Кедровой из-за жалоб на пробки

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил ускорить работы по реконструкции участка улицы Кедровой на въезде в город, чтобы горожане не стояли в пробках. Как отметили в муниципалитете, от автомобилистов поступают многочисленные жалобы на дорожные заторы.

В Новосибирске продолжается реконструкция участка улицы Кедровой от Мочищенского шоссе до городской черты. После того, как участились жалобы от горожан на пробки, связанные с вынужденным сужением трассы, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл на объекте внеочередное выездное совещание, где поручил ускорить работы.

«Сужение дороги – вынужденная мера, так как здесь идёт перекладка коммуникаций, подготавливается грунт для расширения проезжей части. Это приносит неудобства, мы получаем много жалоб со стороны водителей. Поэтому подрядчику необходимо максимально ускорить темпы работ без потери качества», — сказал Анатолий Локоть.

Глава города также сообщил, что для объезда участка есть альтернативный путь, однако не все водители о нём знают. Мэр поручил установить знаки и щиты, которые информируют о наличии «запасной» дороги.

Реконструкция улицы Кедровой ведётся с 2019 года по национальном проекту «Безопасные качественные дороги». Планируется, что на трассе будет организовано четырёхполосное движение.

Первый этап работ прошёл на участке длиной 661,4 м от дома № 9 на улице Лобачевского до городской черты. Ко второму этапу — реконструкции участка протяженностью 1980 м от дома № 9 на улице Лобачевского до Мочищенского шоссе — генпродрядчик АО «Новосибирскавтодор» приступил в ноябре 2020 года.

Окончательное завершение работ намечено на 2022 год. Их стоимость составляет более 500 млн руб.

В рамках реконструкции планируется устроить новую конструкцию дорожной одежды – на четыре полосы, построить ливневую канализацию, переложить водопровод, канализацию, электрические сети и сети связи, а также обустроить тротуары, остановки и светофоры.

Ранее сообщалось о том, что на Вокзальной магистрали в Новосибирске уберут парковки ради полосы общественного транспорта.