В ходе встречи глава федерального штаба общественной поддержки «Единой России» Александр Карелин поблагодарил руководителей общественных организаций Новосибирской области за работу на благо региона и вручил удостоверения участников штаба общественной поддержки. Также участники встречи определили дальнейшие перспективы работы.

Региональные штабы общественной поддержки «Единой России» открылись практически по всей стране. В их составе – представители ОНФ, Федерации профсоюзов, некоммерческих объединений: организаций молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей. В Новосибирске в региональный штаб вошли различные НКО, с которыми на протяжении последних лет активно сотрудничает партия.

В рамках деятельности штаба его члены проводят приемы граждан, круглые столы и стратегические сессии, тематические встречи с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами. По мнению руководителя регионального штаба Елены Тыриной, главная задача проекта заключается в формировании совместно с гражданами повестки жизни страны на ближайшие годы. Итогом такой работы стали предложения, вошедшие в Народную программу партии.

«Все вопросы, внесенные в народную программу, поступили от тех общественных организаций, с которыми сотрудничает партия, и от людей, заинтересованных в важных для страны изменениях, – отметил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Олег Иванинский. – На съезде партии президент Владимир Путин поблагодарил общественные организации и всех тех людей, кто вышел со своими вопросами, предложениями».

Несмотря на то, что официально штабы общественной поддержки были созданы в августе, в Новосибирской области партия активно сотрудничает с общественными организациями на протяжении нескольких лет.

«Мы начинали эту работу еще 3 года назад, и уже тогда уже начали взаимодействовать с общественными организациями. В прошлом году мы продолжили эту историю. Один из проектов, который мы инициировали – «Со мной регион успешней». Это выстроенная система малых и очень доходчивых дел с грантовой поддержкой», – сказал руководитель федерального штаба общественной поддержки «Единой России», сенатор Российской Федерации Александр Карелин.

Также в рамках мероприятия были подписаны новые соглашения о сотрудничестве с областной общественной организацией «Новосибирское библиотечное общество», Новосибирским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».