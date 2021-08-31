Благодаря контролю со стороны правительства Новосибирской области ключи от своих квартир получили 136 семей.

Строительство 136-квартирного дома на улице Декабристов 10 в Октябрьском районе Новосибирска началось в 2007 году, а в 2014 году объект был заморожен. Спустя 9 лет функции застройщика были переданы ЖСК «Д-10» и строительство дома площадью 9 859 м² возобновилось под особым контролем со стороны правительства Новосибирской области.

«Долгострой на Декабристов, 10 – объект крайне сложный, для его достройки был разработан комплексный алгоритм выхода из кризисной ситуации, применен целый ряд мер господдержки. В частности, министерством строительства региона совместно с мэрией Новосибирска реализовано два масштабных инвестиционных проекта на общую сумму 60 млн. рублей, использован механизм софинансирования технологического присоединения к инженерным сетям, выделены субсидии на благоустройство придомовой территории и установку лифтового хозяйства», – напомнил о мерах, принятых региональными властями, чтобы защитить права дольщиков на данном объекте заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Замминистра также добавил, что в ходе строительства проблемного дома адресные субсидии от правительства Новосибирской области получили и некоторые отдельные дольщики. «Таким образом нам удалось ликвидировать серьезный дефицит средств на объекте – почти 84 млн. рублей», – заявил он.

Алексей Колмаков отметил и то обстоятельство, что проблема долгостроев в регионе правительством Новосибирской области решается системно. С начала 2021 года в Новосибирской области уже решены проблемы почти 1300 дольщиков за счёт ввода в эксплуатацию шести долгостроев. В их числе: дома № 80 и № 82 по улице Тульская, две секции по улице Дуси Ковальчук 238, дом по улице Хилокская 16, дом по улице Декабристов 10 и дом № 150 в рабочем посёлке Краснообск.

Для достройки проблемных объектов жилищного строительства в Новосибирской области действует несколько инструментов господдержки: механизмы масштабных инвестиционных проектов, субсидии на подключение инженерных сетей, благоустройство территории и установку лифтового оборудования, а также ППК «Фонд». На сегодняшний день в ППК «Фонд» направлены ходатайства в отношении 40 долгостроев региона и достройка 12 из них уже одобрена наблюдательным советом публично-правовой компании.