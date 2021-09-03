Как стало известно «Континенту Сибирь», в Новосибирске в скором времени появится новый официальный дилер УАЗа. Им станет самарская группа компаний «ФАСТАР», в портфеле которой есть уже такие бренды, как Mercedes-Benz, Volkswagen, Mitsubishi, Mazda, Subaru, Renault, LADA.

О планируемом запуске салона стало известно из вакансии, которую разместила группа компаний. В ней идет речь о поиске руководителя отдела продаж УАЗа. В пресс-службе УАЗа подтвердили информацию о грядущем открытии дилерского центра в Новосибирске, но не прокомментировали сроки запуска салона. По данным источников «Континента Сибирь», речь предположительно идет об октябре-ноябре 2021 года. Исходя из вакансии, размещенной «ФАСТАРом», УАЗ будет располагаться в автокомплексе на Большевистской, где сейчас находятся шоу-румы и сервисные зоны брендов LADA и Renault.

На сегодня «ФАСТАР» является официальным дилером Mitsubishi, Mazda, Subaru, Volkswagen, Mercedes-Benz, LADA, Renault в Новосибирске и входит в ТОП-10 самых крупных авторитейлеров СФО. УАЗ станет уже восьмым брендом в портфеле компании. Кроме того, в этом году также ожидается открытие второго дилерского центра Mitsubishi в Новосибирске. Учредителем группы компаний является самарский бизнесмен Константин Стефанов.

Напомним, что первым официальным дилером отечественной марки в Новосибирске являлась компания «Уазспецпроект» (впоследствии — «МАКС Моторс»). Ее дилерский центр располагался на Нижегородской, и долгое время компания была единственным партнером УАЗа в Новосибирске. В 2016 году «МАКС Моторс» лишилась дилерства УАЗа и покинула рынок.

На сегодня единственными официальными дилерами УАЗа в Новосибирске являются компании «Луна Авто» и «УАЗ Центр», основанные предпринимателем Игорем Кошкиным, который начинал свою карьеру в «Уазспецпроекте» и долгое время был главой этой компании. Дилерские центры УАЗа располагаются на Станционной и Богдана Хмельницкого.

По данным Ассоциации европейского бизнеса в 1 полугодии 2021 года в Новосибирске было продано 499 новых автомобилей УАЗ. Для сравнения: за этот же период в Красноярске было реализовано 372, а в Иркутске — 405 новых автомобилей УАЗ.

В 2015-2016 годы дилерство УАЗа получали также компания «Сибтрансавто» (официальный дилер CHERY, Haval, Changan, Lifan в Новосибирске, входит в состав кузбасской ГК «Сибинпэкс») и казахстанская ГК «Бипэк Авто Азия Авто» (официальный дилер LADA в Новосибирске). Однако позднее они прекратили партнерство с заводом.

Таким образом, благодаря открытию «ФАСТАРа» завод вернется к прежнему количеству дилеров в Новосибирске.

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