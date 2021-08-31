Как Турция переживает пандемию коронавируса и что происходит с туризмом?

Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха даже в условиях пандемии коронавируса и продолжает быть открытой для туристов. Жительница Новосибирска АЛЕНА ТИН уехала в крупнейший город Турции — Стамбул два года назад. Она работает удаленно на новосибирскую компанию, а в свободное время устраивает местным туристам прогулки по «нетипичному» Стамбулу, показывая город с альтернативной точки зрения — не туристические достопримечательности, а неформальную жизнь города: галереи, дизайнерские магазины, бары. В интервью «Континенту Сибирь» она рассказала о том, как в стране справляются с коронавирусом и что нужно знать россиянам при посещении Турции.

— Алена, почему вы два года назад решили переехали в Турцию? Чем там занимаетесь?

— Я люблю Новосибирск, но в Стамбуле я себя чувствую более счастливой. Мое самоощущение здесь совсем другое, и соответственно, мне хотелось жить в том месте, где я себя ощущаю гораздо лучше. И когда я получила предложение по работе от стамбульской компании заниматься продвижением и развитием креативного пространства, а также продвижением агентства недвижимости, я подумала, почему бы не попробовать, раз все складывается, и уехала.

— Как в Турции встретили пандемию, начавшуюся в прошлом году? Какие ограничения были введены?

— Местное население само по себе параноидальное, и все жители быстрее сами изолировались, прежде чем это стало обязательным. У меня есть знакомые и друзья в Турции, которые не выходили из дома даже между первой и второй волной. Сама нация здесь по-другому относится к пандемии и всей ситуации. Более ответственно, на мой взгляд. В первую волну, с марта по июнь 2020 года, были локдауны по выходным, и просто вообще ничего не работало. Во вторую волну, с ноября прошлого года по июль 2021 года, сначала были комендантские часы по будням — после 19 часов нельзя было выходить на улицу — и локдауны по выходным. Потом и вовсе постоянные локдауны. Можно было выйти только за продуктами с 10 до 17 часов в самый ближайший магазин или супермаркет. И только 1 июля власти Турции отменили эти ограничения. То есть сейчас прошло чуть больше месяца, как мы вышли из карантина после второй волны коронавируса.

— Как вы оцениваете меры, применяемые властями Турции? Как адаптировались к ограничениям?

— Мне удавалось сохранять спокойствие только благодаря тому, что у меня есть собака, и я могла с ней выходить гулять, так как с животными это разрешалось даже во время жесткого локдауна. Местные жители готовы были сесть на еще более жесткие ограничения, но на более короткое время. Но все растянулось на достаточно долгий период, потому что меры, на мой взгляд, были не до конца эффективными.

Так, местные сидели дома, поскольку вводился комендантский час — нельзя было выходить после 7 вечера и прочее, а туристам можно было свободно ходить везде. Поэтому они гуляли по городу, а мы сидели дома и из окон смотрели на них — это был неприятный момент. Из-за этого мне морально тяжело дались восемь месяцев, которые длилась вторая волна, — с ноября прошлого года по июль 2021 года. Никуда нельзя было и поехать. Сейчас все нормализуется — люди продолжают вакцинироваться, вводятся ограничения, как в России были в свое время, — без ПЦР-теста или сертификата о прививке нельзя путешествовать даже внутри страны. Но здесь люди к этому очень хорошо относятся, радуются этим нововведениям. Здесь понимают, что если не эти меры, то период пандемии может растянуться на неопределенное время. В начале пандемии в Стамбуле был строгий масочный режим — кроме квартиры, нельзя было нигде ходить без маски. У меня так друзья были оштрафованы, когда ехали в машине без масок, поскольку они не были родственниками. Также действуют QR-коды: мы ходили на концерт с другом, с нас их спросили. Сейчас, официально, если вокруг мало людей, что бывает крайне редко — в Стамбуле нереально такое место найти, — то на расстоянии 1,5 метра можно находиться без маски. По улицам тоже некоторые ходят без масок, но многие продолжают ходить в них, в экранах, есть и такие, кто в двух масках ходит. Еще знаю, что с сентября, если кто-то не привит и работает, например, в сфере образования, то он будет отстранен от работы.

— Как организован процесс вакцинации в Турции? Как местные жители относятся к вакцинированию и какой процент людей уже привит?

— Насколько мне известно, в Турции сейчас привито более половины населения. Для вакцинации здесь не нужна мотивация — все отчетливо понимают, что это нужно. В этом плане турки относятся к прививочной кампании достаточно осознанно. Начало вакцинации местные жители очень ждали и восприняли как должное. Но сначала вакцина не была доступна для всех. Вначале прививали только пожилых, людей старше 65 лет, потом в возрасте 60–55, потом — 55–45, 40–35 лет и так далее. И до меня очередь, получается, дошла только в начале июля этого года. Как мне кажется, здесь очень легко вакцинироваться — здесь есть сайт, как в России Госуслуги, и есть сайт отдельно по здоровью, по больницам и прочему. Я могу зайти в приложение, там отображается моя медкарта и все посещения врачей — все это автоматически загружается туда. И если я решила вакцинироваться — выбираю адрес, где мне удобнее это сделать, рядом с домом, к примеру. А если я в отпуске — могу выбрать любой город и больницу, где буду на тот момент находиться. В приложении приходит СМС с сообщением, что есть возможность поставить вакцину, и после его получения все и идут ставить прививку. Приложение это очень удобное — регистрируешься на вакцинацию, потом приходишь в больницу, заполняешь анкету, проходишь в процедурный кабинет, при этом очередей нет, тебе делают укол, и ты уходишь. Весь процесс занимает не больше пяти минут.

— Вы сами когда и где привились?

— Я вакцинировалась два раза: в апреле специально полетела в Новосибирск, чтобы поставить прививку. И один укол «Спутником» сделала, как только прилетела. Но так совпало, что в этот же момент Россия объявила об отмене вылетов в Турцию, и мне надо было срочно улетать обратно, поскольку теперь эта страна — мой дом, а не Новосибирск. Поэтому вторую прививку в Новосибирске уже не смогла поставить. Теперь для меня поездка в Россию — это большой стресс, по крайней мере во время пандемии. Через три месяца после первого укола «Спутником» у меня появилась возможность вакцинироваться здесь, в Стамбуле — до меня как раз дошла очередь, и я поставила Pfizer. То есть 11 августа я привилась второй раз.

— Что вас побудило вакцинироваться?

— Я поехала в Россию только за тем, чтобы вакцинироваться и увидеть родителей. Больше мне там делать нечего. Основная идея была — поставить прививку в России и вернуться обратно в Турцию. Потому что здесь такой возможности — просто пойти на прививку, независимо от возраста, не было долгое время, и я решила сыграть на опережение и вакцинироваться в России. Но вместо недели, как планировала, я провела в России два дня. Вакцина вышла для меня очень дорогой — причем один укол. Среди моих знакомых в Турции все к вакцинации относятся позитивно. Люди, живущие здесь, понимают, что если этого не сделать, все будут страдать и сидеть на карантине дольше. Когда была вторая волна — жизни практически не было все восемь месяцев, которые она длилась, и это было тяжело переносить — самоизоляцию и комендантский час. Я сама хотела вакцинироваться, может, потому что впитала этот дух окружающей среды, когда все вокруг переживают и думают о своем здоровье и здоровье окружающих.

— Какова ситуация с заболеваемостью ковидом сейчас? Каковы настроения в Турции относительно пандемии в целом?

— В начале августа текущего года отмечался очередной прирост заболевших, но сейчас снова идет на спад. И в целом на текущий момент все достаточно спокойно. В Турции готовятся к тому, что возможна третья волна, но при этом все понимают, что это будет ненадолго, поскольку население активно прививается. Среди моих друзей, кто по работе имел возможность раньше вакцинироваться, когда нельзя было всем подряд, некоторые сделали это уже и по два и три раза. Здесь есть дух коллективизма — все понимают, что если не вакцинироваться, то от этого будет хуже не только тебе, но всем вокруг. Знакомый из моего окружения сказал недавно, что если кто-то из его круга не будет вакцинироваться, он сможет такого человека вычеркнуть из друзей. Здесь считают, что отказываться от прививки безответственно, плохо по отношению к своим родственникам, друзьям. К тому же стране нужны деньги, нужны туристы, а чтобы не было вспышек заболевших, выход один — вакцинация.

— А что вы думаете о мерах, принимаемых в связи с коронавирусом в России?

— Я должна была в феврале лететь по работе в Москву на конференцию, но отказалась. Я боялась не столько заболеть, сколько мне не хотелось заболеть именно в Москве и там остаться из-за этого. Вдруг последовали бы осложнения или еще что-то — здесь, в Турции, я себя в этом плане чувствую спокойнее. Даже если заболею, здесь мне переболеть и лечиться не так страшно. Друзья уговаривали, мол, прилетай, погуляем по барам, по городу, я ответила: это и пугает, что все открыто, и ограничения так не работают, как в Турции.

В России те меры, которые были приняты после второй волны, — это не меры по сравнению с тем, что было в Европе, даже не говорю про Турцию. Там посещение кафе, салонов красоты было строго только по ПЦР-тесту уже давно, с конца зимы — начала весны. И это норма. В Америке и России, где пренебрегли карантинными мерами, нормами, соответственно, большой процент тех, кто не хочет прививаться, больше распространен бунтарский дух. И поэтому в Америке и России, насколько знаю, заболеваемость сейчас растет. Не могу ничего сказать про принимаемые властями меры, я больше не понимаю мировоззрения самого населения. Если вы хотите путешествовать, почему не поспособствовать этому — начать прививаться, соблюдать масочный режим и прочее. В Турции были жесткие локдауны, и никто не хочет их повторения. Поэтому антипрививочников здесь крайне мало, большинство воспринимают происходящее трезво и понимают: если хотят в дальнейшем свободно гулять, путешествовать, ходить на концерты — сейчас надо массово вакцинироваться.

— Как обстоит ситуация с границами? Насколько сложно сейчас прилететь в Турцию, например, из России?

— С середины апреля по июнь перелеты из России в Турцию были приостановлены, но сейчас границы снова открыты, поэтому проблем прилететь на отдых нет. При этом я заметила, что зимой и весной в Турции было больше русскоговорящих туристов из Украины, Белоруссии, России, а европейцев и американцев меньше. Сейчас, гуляя по улицам, наоборот, слышу много иностранной речи — итальянской, немецкой. В Европе, знаю, довольно строго в плане посещения Турции. У всех, кто приезжает из стран Европы, проверяют ПЦР-тесты, сертификат на вакцинацию. Многие туристы уже от этого устали, и это становится сдерживающим фактором. К тому же для возвращения на родину тоже требуются тесты, проще остаться дома и никуда не ехать. Но сейчас снова больше иностранцев появляется, и есть ощущение движения к тому, что было до пандемии.

— Отразилась ли пандемия на вашей работе, связанной с туризмом в Турции?

— Это для меня скорее не основной заработок, а дополнительный доход. Но пандемия отразилось на нем очень сильно, особенно в апреле, когда Россия закрыла вылеты. У меня большая часть бронирований была от российских туристов. Был забронирован практически весь месяц, хотя я не провожу туристические прогулки каждый день, а в свободное время, когда получается, тем не менее, все было распланировано. Но Россия отменила вылеты в Турцию, и все пропало. У многих изменились из-за этого планы, многие не прилетели. Прилетали в основном только из Украины. На тот момент в Турции были только русские туристы. А вообще работаю не только с российскими туристами, а также из Америки, Австралии, Англии, Германии — со всеми, кто имеет возможность приехать в Стамбул.

— На ваш взгляд, сейчас в плане туризма в Турции изменилось что-то или нет?

— Сейчас, мне кажется, стало не так много людей, как было до коронавируса. Город сам по себе большой — 25 млн жителей, и еще немалый процент составляют туристы. Но мне кажется, именно сейчас лучший период времени, потому что людей не так много, при этом все открыто — ограничений особо нет. Ко мне свободно приезжают родственники, друзья. Я сама, передвигаясь как турист, не сталкивалась с какими-то глобальными ограничениями, которые могли бы реально препятствовать тому, чтобы насладиться отдыхом. И знаю, что пока правительство Турции не собирается вводить ограничения для туристов. Пока же правила такие же, как и везде: вакцинированные туристы могут въезжать в страну при предъявлении сертификата. Также знаю, что в Турции принимают сертификаты с вакцинами, доступными в России, — «Спутник V» точно среди них присутствует. Поэтому есть все условия для комфортного отдыха.