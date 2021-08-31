В Ленинском районе Новосибирска открыли две новые детские площадки

Детские площадки на улице Планировочная и улице Плахотного в Новосибирске построены по программе «Территория детства» и в рамках проекта «Городская среда».

На улице Планировочная, 52 в Ленинском районе Новосибирска появилась современная игровая площадка. Место установки, набор игровых и спортивных элементов согласовали местные жители, а сдачу объекта проконтролировали депутаты: площадка установлена в рамках реализации регионального проекта «Территория детства» «Единой России». Этот проект предполагает массовую установку детских городков и спортивных площадок на территории всех районов города Новосибирска, и для Ленинского района это уже третья площадка за год.

«Обычно все получается там, где наиболее деятельные, неравнодушные граждане, поэтому сегодня помимо открытия площадки мы награждаем активных жителей, которые трудятся и благоустраивают свои дворы. Именно такие инициативные граждане заставляют власть обращать внимание на эти вопросы и заниматься облагораживанием придомовой территории, – отметил депутат Государственной думы РФ Виктор Игнатов. – Конечно, без участия федеральных средств это было бы невозможно. Все понимают, что бюджетов городов, особенно малых городов, катастрофически не хватает. Но когда существует общегородская программа «Комфортная среда» и бюджет муниципальный оказывает софинансирование, жители активно включаются, то получается решить гораздо больше вопросов. Нужно, чтобы удельный вес федерального финансирования был как можно больше, и это наша задача как депутатов Государственной думы».

Так, за два года действия проекта «Территория детства» на территории Новосибирска установлены 60 игровых и спортивных площадок. Еще 15 будут сданы до конца 2021 года – на эти цели из областного бюджета выделены 40 миллионов рублей.

Другая детская площадка на улице Плахотного установлена в рамках проекта «Комфортная городская среда». Жители сами определили, что нужно сделать в их дворе, и софинансировали работы. При поддержке партийного проекта «Городская среда» в этом году в регионе будут благоустроены 185 объектов, из которых 115 – дворовые территории, а 70 – общественные пространства. В целом за четыре года работы партпроекта в Новосибирской области благоустроены больше 850 объектов.

«От инициативной группы зависит все, и чем активнее жители, тем лучше становится жить. Раньше, например, здесь был пустырь, поросший кустарниками, а сейчас появился игровой городок с резиновым покрытием, новые тренажеры, качели, песочница и лавочки»,– подчеркнул депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Червов.