Порядка 800 посетителей форума проявили огромный интерес к искусственному интеллекту робота-консультанта разработки минцифры Новосибирской области.

В рамках международного форума «Технопром-2021» традиционно были представлены десятки высокотехнологичных разработок предприятий России, стран СНГ и международных партнёров. При этом, столь же традиционно ядро выставки составили стенды инновационных предприятий Новосибирской области и других регионов Сибири.

VIII Международный форум технологического развития «Технопром-2021» был организован под эгидой правительства Новосибирской области, представившего и собственные оригинальные разработки. В частности, живейший интерес порядка 800 участников форума вызвал робот-консультант Николай, созданный министерством цифрового развития Новосибирской области.

Интеллектуальный робот-консультант Николай начал работу в контактном центре 052 МФЦ Новосибирской области в 2019 году. В дальнейшем его переключили на работу в сфере здравоохранения. В рамках Службы-112 робот Николай взаимодействовал с мобильным приложением «Экстренная помощь», где был внедрен раздел «COVID-19», а сейчас обслуживает номер Единой регистратуры 124. Также с июня робот Николай принимает звонки на горячей линии министерства труда и социального развития региона.

На стенде минцифры Новосибирской области в рамках форума инвесторы могли прослушать варианты сценариев обслуживания робота, понять, как работает система, созданная новосибирскими учёными, и оценить её преимущества.

Всего в работе международного форума на площадке новосибирского «Экспоцентра» приняли участие 1700 человек из 20 стран и ещё 40000 посетителей просматривали его мероприятия онлайн.

По приглашению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и правительства региона площадку форума «Технопром-2021» в разные дни его работы посетили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков, а также министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.